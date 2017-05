Poule Scudetto Serie D, Monza-Mestre 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Monza-Mestre 3-1 giocata oggi, mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per la terza gara della Poule Scudetto (Girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Brianteo.



Il Monza vince 3-1 contro il Mestre e strappa il pass per la semifinale. I brianzoli vanno sotto al 33' con Sottovia ma pareggiano due minuti dopo con Barzotti. Lo stesso attaccante italo-dominicano raddoppia al 59'. Nei minuti di recupero la terza rete di Ferrario che chiude i conti. Menzione a parte per Battaiola, vero MVP della partita: il portiere del Monza para due rigori a Beccaro e permette alla sua squadra di approdare al turno successivo, sbarrando invece la strada ai sogni di gloria del Mestre.



MONZA-MESTRE 3-1



MARCATORI: 33' Sottovia (Me), 35' Barzotti (Mo), 59' Barzotti (Mo), 91' Ferrario (Mo).

MONZA (4-4-2): Battaiola ; Adorni , Caverzasi , Riva , Origlio ; Guidetti , Palesi , Roveda (49' Gasparri), Palazzo ; D'Errico (85' Perini), Barzotti (72' Ferrario). A disp. Confortini, Guanziroli, Costa, Santonocito, Calviello, Ramponi. All. Marco Zaffaroni.

MESTRE (4-3-3): Gagno ; Bonetto , Politti , Gritti (66' Kabine) , Fabbri (68' Veronese) ; Casarotto , Pinton , Boscolo ; Beccaro, Sottovia , Bussi (62' Zecchin). A disp. Pusca, Ugo, Boron, Presello, Pettarin, Bartoccini. All. Mauro Zironelli .

ARBITRO: Di Cairano di Ariano Irpino.



: ammoniti Origlio, Riva (Mo), Gritti, Bussi, Bonetto, Kabine (Me).