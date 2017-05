A volte ritornano. Antonio Cassano è pronto a scrivere un altro capitolo del suo intricatissimo ed avvincente romanzo calcistico. Dopo avere rescisso il proprio contratto con la Sampdoria a gennaio, ‘Fantantonio’ è spesso tornato a parlare del proprio futuro senza mai nascondere la volontà di tornare a calcare i palcoscenici della Serie A. In una intervista rilasciata ai microfoni de 'L'Arena' il gioiello di Bari Vecchia ha ammesso senza troppi giri di parole di essere pazzo dell'Hellas Verona, neopromossa nel massimo campionato dopo un anno di purgatorio in cadetteria.



"Sono pazzo dell'Hellas – assicura l’ex blucerchiato -. Perché proprio questa squadra? Ha una piazza fantastica. 25.000 persone che vanno allo stadio in Serie B significano una fortissima emozione, soprattutto in previsione della A. Ho una voglia pazzesca di tornare, Verona mi attizza. Ho pregato perché l’Hellas venisse in A", le sue parole al miele nei confronti della società veneta. E ancora: "Confermo di aver avuto contatti con Setti, c'è grande stima anche con Fusco. Poi c'è Pazzini, con il quale ho condiviso emozioni alla Sampdoria e Luca Toni, un grande uomo che mi piacerebbe avere proprio come dirigente".





Lo stesso Pazzini, capocannoniere in Serie B con gli scaligeri e uomo simbolo della squadra gialloblù, qualche tempo fa aveva così parlato in occasione del programma 'Tiki-Taka': "So che con Cassano il Verona ha già avuto contatti lo scorso anno". Dopo aver desiderato per un anno intero il ritorno in Serie A, dunque, i tifosi dell'Hellas possono ora sognare una coppia d'attacco Cassano-Pazzini, i nuovi gemelli (diversi) del gol.