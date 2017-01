Serie B: tonfo Verona, la Spal supera il Frosinone

Dopo la sosta invernale la Serie B riparte dalla 22esima giornata, la prima del girone di ritorno. Il Verona capolista perde 2-0 a Latina in virtù dei gol di Brosco e Boakye ma resta comunque in vetta alla classifica con 41 punti, 2 in più della Spal che batte 2-0 il Benevento grazie ad un colpo di testa di Vicari al 43' e a un gol del neo-arrivato Floccari al 90'.

Il Frosinone spreca la clamorosa chance di raggiungere l'Hellas al comando della graduatoria perdendo 2-1 a Chiavari: i ciociari, avanti nel primo tempo grazie a Dionisi, restano in 10 tutta la ripresa per il doppio giallo di Maiello e tra il 91' e il 95' subiscono la rimonta dell'Entella firmata da Troiano e Caputo. La squadra di Marino, al secondo ko consecutivo, resta terza a quota 38.

Il Cittadella si porta in quarta posizione a 37 punti imponendosi 2-0 (Chiaretti e Schenetti) sul Bari al Tombolato. Il Carpi non va oltre lo 0-0 al Cabassi col Vicenza. In chiave salvezza di fondamentale importanza sono i successi del Pisa per 1-0 sulla Ternana con il gol di Gatto e dell'Avellino per 2-0 al Rigamonti col Brrescia con doppietta di Ardemagni. Il Trapani, infine, batte 2-1 il Novara grazie al rigore di Coronado e al gol del nuovo acquisto Maracchi che rispondono a Galabinov.