Serie B: festa Frosinone, 3-2 al Benevento e vetta

Poker a Trapani, Frosinone in cima

Il Frosinone si fa un super regalo di Natale, la squadra di Marino batte 3-2 il Benevento nella 20a giornata di Serie B e aggancia in vetta alla classifica il Verona, fermato sull'1-1 dal Carpi. Partita ricca di emozioni al Matusa, sblocca il match il sinistro magico di Kragl al 27' che su punizione porta in vantaggio i ciociari. Il pareggio dei campani arriva ad inizio ripresa, Lucioni sugli sviluppi di un corner salta più in alto di tutti e trova la rete, nonostante il disperato tentativo di salvataggio sulla linea da parte di Ciofani.





Al 60' però sale in cattedra, l'attaccante prima sfrutta l'assist diper riportare avanti i padroni di casa, ma poi soprattutto dopo il pareggio trovato dalla squadra dial 73'), diventa il protagonista assoluto, a tempo ormai scaduto è ancora lui a metterci la testa da due passi e a battere per il definitivo 3-2 il, regalando tre punti d'oro ai suoi, che conquistano così la vetta della classifica in compagnia dela quota 38 punti.