Serie B: Perugia corsaro a Novara

Colpo esterno del Perugia che vince 1-0 allo stadio Piola contro il Novara nel primo anticipo della 37esima giornata di serie B. Gli umbri, senza successi da tre turni, si impongono in virtù della rete di Jacopo Dezi al 75' e salgono a quota 56 punti, al quarto posto in classifica, mentre i piemontesi restano fermi a 50. Serata di gol annullati, ben tre: due al Novara, di Macheda e Lancini, e uno al Perugia, a Nicastro.

Sfida che sa di playoff al Piola tra Novara e Perugia. I padroni di casa, reduci dal pari col Verona e dal successo di Frosinone, iniziano meglio e al 15' si vedono annullare un gol di Macheda per posizione irregolare; poi al 20' Galabinov impegna Brignoli e al 33' il portiere ospite è attento su Dikmann. Nella ripresa è il Perugia a ripartire con maggior piglio, al 52' Nicastro segna in contropiede ma è tutto fermo per fuorigioco. Poco dopo, al 60', ancora Novara a segno con Lancini sugli sviluppi di un corner e altra rete annullata per offside.

I padroni di casa proseguono l'assalto, Dezi salva su Calderoni, poi Scognamiglio di testa mette a lato di poco. Nel momento migliore del Novara arriva il gol del Perugia al 75': conclusione di Brighi, palla deviata che arriva a Dezi, stop in area e diagonale vincente a battere Montipò per l'1-0. Il Novara non ci sta e si butta in avanti, nel finale si salva dal possibile raddoppio di Terrani che fallisce un contropiede a tu per tu con Montipò, poi è Macheda a concludere a lato con Brignoli battuto. Al Piola finisce 1-0, festeggia il Perugia!