Serie B, Perugia-Entella 0-0: pagelle e highlights. Diretta

Perugia-Entella 0-0, giocata oggi, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 26a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol.



Al Curi, tra Perugia e Virtus Entella vince la noia: finisce 0-0, la sfida valida per al 26a giornata di Serie B. Nel primo tempo nessuna vera occasione da rete, con i ritmi che si mantengono bassi. Il Perugia si sveglia solo nel finale di gara, quando una follia di Ammari costringe l’Entella a concludere la gara in 10 uomini, ma è troppo tardi: finisce 0-0. Perugia che aggancia il Cittadella in quinta posizione a quota 39, Entella che sale a 35 ma viene superato dal Carpi. Nella prima frazione l’equilibrio regna sovrano: le due squadre non riescono a trovare la giusta fluidità di gioco, commettono troppi errori e mantengono bassi i ritmi. Nella ripresa, Breda inserisce Ammari, e quest’ultimo lo costringe a giocare in 10 gli ultimi minuti di gara, beccandosi due gialli nel giro di 2’. L’assalto finale del Grifo, incitato anche dal proprio pubblico, non produce però i frutti sperati: finisce 0-0.



TABELLINO

Perugia-Virtus Entella 0-0

PERUGIA (4-3-3): Brignoli 6; Monaco 6, Volta 6, Di Chiara 6, Fazzi 6; Gnahoré 6 (63' Acampora 6), Mustacchio 5,5, Dezi 6,5; Brighi 6,5, Nicastro 5,5 (62' Guberti 6), Forte 6 (73' Di Carmine 6).

A disp. , Elezaj , Dossena, Belmonte , Del Prete , Ricci , Terrani .

All. Cristian Bucchi 5,5.

VIRTUS-ENTELLA (4-3-1-2): Iacobucci 6,5; Filippini 6, Belli 6, Ceccarelli 6,5, Pellizzer 6,5; Troiano 6, Palermo 6 (82' Ardizzone 6) , Tremolada 6 (74' Ammari 4) ; Moscati 6; Caputo 6, Diaw 6 (73' Mota 6) .

A disp. Paroni , Pecorini , Benedetti , Sini , Di Paola , Zaniolo.

All. Roberto Breda 6.

ARBITRO: Lorenzo Illuzzi 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 73' Moscati (V); 90' Ammari (V); 90' Ardizzone (V).

ESPULSI: 90' Ammari (V).



: 0-0.: pt 0, st 0

PERUGIA voto 16. Brignoli Alberto (POR) 6 6. Monaco Salvatore (DIF) 6 14. Volta Massimo (DIF) 6 27. Di Chiara Gianluca (DIF) 6 2. Fazzi Nicolò (CEN) 6 4. Acampora Gennaro (CEN) 6 5. Gnahoré Eddy (CEN) 6 7. Guberti Stefano (CEN) 6 9. Mustacchio Mattia (CEN) 5.5 11. Dezi Jacopo (CEN) 6.5 33. Brighi Matteo (CEN) 6.5 10. Di Carmine Samuel (ATT) 6 21. Nicastro Francesco (ATT) 5.5 37. Forte Francesco (ATT) 6 All. Bucchi 6