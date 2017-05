Serie B, Entella-Verona 1-2: pagelle e higlights. Diretta

Entella-Verona 1-2, giocata oggi sabato 6 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 40a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.

Il Verona batte l'Entella 2-1 e mantiene inalterata la situazione in vetta alla cadetteria in virtù della simultanea vittoria del Frosinone col Trapani. I ciociari restano a -1 dai veneti a due gare dal termine del campionato. Decidono la sfida di Chiavari le reti in apertura di Bessa con una botta dai 25 metri che sorprende un non irreprensibile Iacobucci, e di Pisano puntuale all'appuntamento col raddoppio già al 10' di testa direttamente su azione d'angolo. L'avvio shock non scuote più di tanto l'Entella che non demerita affatto e già nel corso della prima frazione sfiora l'1-2 con un paio di iniziative del giovanissimo e promettentissimo classe 99' Zaniolo. Nella ripresa il liguri raggiungono l'1-2 con Caputo, che dagli undici metri spiazza Nicolas. Il Verona gestisce non senza qualche affanno di troppo l'ulteriore spinta bianco-azzurra. L'ultimo sussulto della gara lo regala ancora Caputo che di testa manda alto uno degli ultimi assalti dei ragazzi di Castorina. Nel finale espulso Di Paola per un intervento durissimo ai danni di Pazzini.



TABELLINO

Virtus Entella-Verona 1-2



MARCATORI: 3' Bessa (Ve), 10' Pisano (Ve), 54' Caputo (Rig.) (Vi).

VIRTUS-ENTELLA (4-3-1-2): Iacobucci 5,5; Ceccarelli 6, Benedetti 6 (90' Tremolada sv), Pellizzer 5,5, Baraye 6; Palermo 6, Di Paola 5,5, Zaniolo 7 (79' Diaw 6); Ardizzone 6 (73' Moscati 6); Caputo 6, Catellani 5,5.

A disposizione: Paroni, Filippini, Ba, Sini, Puntoriere, Cleur.

Allenatore: Giampaolo Castorina 6.

VERONA (4-3-3): Nicolas 6,5; Pisano 6,5, Ferrari 5,5, Caracciolo 5,5, Romulo 6,5; Fossati 6,5, Zaccagni 6, Bessa 7 (86' Fares sv) ; Luppi 5,5 (60' Troianiello 5,5) , Pazzini 6, Siligardi 6.

A disposizione: Coppola, Ferrari, Bianchetti, Casale, Ganz, Cappelluzzo, Tupta.

Allenatore: Fabio Pecchia 6.

ARBITRO: Ivano Pezzuto 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 37' Ferrari (Ve); 39' Ardizzone (Vi); 76' Palermo (Vi); 77' Zaniolo (Vi); 82' Bessa (Ve).

ESPULSI: 90' Di Paola (Ve).

ANGOLI: 0-0.



RECUPERO: pt 0, st 4