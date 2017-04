Serie B: Novara-Verona, è un pareggio spettacolo

Finisce con uno spettacolare 2-2 Novara-Verona, Monday Night della 35a giornata di B. Scaligeri in vantaggio al 27' con Siligardi, ma i piemontesi rispondono al 55' con Macheda. Calderoni porta avanti la squadra di Boscaglia al 92', ma all'ultimo respiro Pazzini firma il definitivo pari. L'Hellas rimane terzo a -3 dal Frosinone e a -5 dalla Spal, il Novara rimanda ancora una volta l'appuntamento con la vittoria che manca da più di un mese.



La prima squadra a rendersi pericolosa è il Novara che al 22', dopo un contropiede avviato da Sansone, arriva alla conclusione con Adorjan: Nicolas è attento e si salva in calcio d'angolo. La reazione del Verona è immediata e cinque minuti più tardi il risultato si sblocca: Luppi difende un ottimo pallone in piena area e lo serve a Siligardi che, da due passi, insacca di potenza mandando il pallone sotto la traversa per l'1-0 Hellas. La squadra di Pecchia è in pieno controllo del match anche se prima dell'intervallo rischia tantissimo su un tiro dal limite di Galabinov fuori di pochissimo.



E a inizio ripresa il Novara pareggia al termine di un'azione prolungata sugli sviluppi di un corner. La palla arriva a Calderoni che appoggia per Macheda, libero in piena area: per l'ex attaccante di Manchester United e Sampdoria è un gioco da ragazzi incornare a rete da due passi. Siamo al 56', il Verona accusa il colpo e la squadra di Boscaglia va vicinissima al 2-1 tre minuti più tardi: Macheda colpisce la traversa, Galabinov si avventa sulla ribattuta e tenta la conclusione acrobatica al volo respinta da Nicolas. Pazzini si vede poco e quando Siligardi prova a innescarlo al 66', Mantovani è bravissimo ad anticiparlo. All'82' ci prova ancora Galabinov, ma la sua conclusione è fuori misura.



Finale pirotecnico. Al 92' ilpassa in vantaggio conche si avventa su un pallone respinto dal palo dopo un tiro die insacca facilmente. Sembra finita, ma i piemontesi non fanno i conti col solito: l'ex attaccante delraccoglie una respinta con i pugni die, dal limite dell'area, trova il varco giusto con una gran botta. Per lui è il