Serie B, Novara-Cittadella 1-1: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Novara-Cittadella 1-1, giocata sabato 11 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 25a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Piola.

Novara-Cittadella finisce 1-1 nella 25a giornata di Serie B. Galabinov illude il Novara ma la rete di Iunco nel finale permette al Cittadella di strappare un punto prezioso e interrompe la striscia negativa di 5 sconfitte in fila in trasferta dei veneti. Meglio i padroni di casa nel primo tempo, ma la squadra di Venturato rinviene nella ripresa. Gioca meglio il Novara nel primo tempo: al 19' Sansone innesca Galabinov che batte Alfonso in diagonale, per l'1-0 piemontese. Padroni di casa a un passo dal raddoppio al 45', quando Alfonso ferma Troest pochi centimetri prima della linea di porta. Il Cittadella si sveglia nel finale e pareggia al 77': da azione d'angolo, Scaglia seve Iunco che sottoporta fa 1-1. Veneti pericolosi anche all'80', quando Da Costa devia sul fondo un velenoso tiro di Arrighini.



TABELLINO



NOVARA-CITTADELLA 1-1

MARCATORI: 19' Galabinov (N); 77' Iunco (C).

NOVARA (3-4-1-2): Da Costa 6; Troest 6,5, Mantovani 6, Scognamiglio 6 (88' Di Mariano sv); Kupisz 6 (89' Dickmann sv), Casarini 5,5, Cinelli 5,5, Chiosa 6; Sansone 6,5; Galabinov 7, Macheda 5,5 (76' Lukanovic 6). A disp.: Montipò, Koch, Lancini, Adorjan, Selasi, Kanis. All.: Boscaglia 6.

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso 7; Salvi 6, Scaglia 5,5, Varnier 6, Benedetti 6; Schenetti 6 (71' Paolucci 6), Iori 6,5, Valzania 5,5 (60' Bartolomei 6); Chiaretti 5,5 (64' Vido 6); Arrighini 6,5, Iunco 7. A disp.: Paleari, Martin, Pascali, Pelagatti, Maniero, Pasa. All.: Venturato 6.

ARBITRO: Gianluca Aureliano 6.

NOTE: Ammoniti: Casarini, Macheda (N), Iunco (C).



Angoli: 5-2. Rec.: pt 1', st 4'.

PAGELLE