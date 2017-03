Serie B, Frosinone-Cittadella 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Frosinone-Cittadella 1-1, giocata oggi, lunedì 6 marzo 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 27a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Matusa.



TABELLINO

Frosinone-Cittadella 1-1

MARCATORI: 33' Ciofani (F), 62' Bartolomei (C).

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi 6; Ariaudo 6,5, Terranova 6,5, Mazzotta 5,5; Fiamozzi 6,5 (79' Ciofani sv), Krajnc 6, Maiello 6,5, Kragl 6,5 (68' Soddimo 5,5); Sammarco 6,5; Ciofani 6, Dionisi 5,5.

A disp. Zappino, Crivello, Russo, Pryima, Gori, Frara, Volpe.

All. Pasquale Marino 6.

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso 6,5; Salvi 6, Pedrelli 6, Varnier 5, Pelagatti 5,5; Pasa 5,5, Iori 6, Bartolomei 6,5; Litteri 5 (60' Vido 6,5) ; Chiaretti 5,5 (65' Schenetti 6,5) , Arrighini 5,5 (76' Iunco 6) .

A disp. , Paleari, Scaglia, Martin, Pascali, Valzania, Kouame.

All. Roberto Venturato 6.

ARBITRO: Daniele Minelli 7

NOTE: nessuna

AMMONITI: 60' Pedrelli (C); 84' Krajnc (F); 88' Salvi (C); 88' Terranova (F); 90' Soddimo (F); 90' Vido (C).

ESPULSI: nessuno.



: 5-2.: pt 0, st 4