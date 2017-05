Serie B, Cittadella-Vicenza 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Cittadella-Vicenza 2-0, giocata oggi sabato 13 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 41a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellinio e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tombolato.

Penultima giornata di Serie B, al Tombolato, il Cittadella supera 2-0 i Vicenza e, grazie anche agli altri risultati, resta in corsa per i playoff. Per i biancorossi solo la matematica mantiene vive le minime chance di salvezza. Parte forte il Cittadella: Arrighini al 3' evita Vigorito ma non centra lo specchio. Il Vicenza risponde al 7': Alfonso devia in angolo un tiro dalla distanza di Orlando. Al minuto 13, arriva l'1-0 dei padroni di casa grazie a Vido, che mette in rete da due passi un assist di Valzania. Al 24' decisiva uscita di Alfonso su Vita. Poi, occasioni per Chiaretti e Gucher nel finale di frazione: in entrambi i casi, tiri di poco fuori bersaglio. Al 52' il gol della sicurezza granata: palla persa da D'Elia, Paolucci mette in mezzo e Vido raddoppia. La notizia del vantaggio della Ternana sulla Spal, unita al doppio svantaggio, fiacca le velleità vicentine, e la gara si trascina senza grandi emozioni fino al triplice fischio finale.

TABELLINO

Cittadella-Vicenza 2-0

MARCATORI: 13' Vido (C), 52' Vido (C).

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso 6,5; Salvi 6, Scaglia 6 (30' Varnier 6), Pedrelli 6, Pelagatti 6; Iori 6,5, Valzania 6,5 (46' Pasa 6), Paolucci 6,5; Chiaretti 6; Arrighini 6, Vido 7,5.

A disposizione: Paleari, Volpato, Bartolomei, Maniero, Strizzolo, Iunco.

Allenatore: Roberto Venturato 7.

VICENZA (4-3-3): Vigorito 6; Pucino 5,5, D'Elia 5, Esposito 6, Adejo 5,5; Signori 6, Gucher 6 (54' Ebagua 5,5) , Bellomo 5,5 (74' Cernigoi 5,5) ; Orlando 6,5, Vita 6 (59' Siega 6) , De Luca 6.

A disposizione: Costa, Zaccardo, Rizzo, Urso, Bianchi, Giacomelli.

Allenatore: Vincenzo Torrente 5.

ARBITRO: Abisso 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 38' Gucher (V); 40' De Luca (V); 45' Orlando (V); 48' Chiaretti (C); 54' Adejo (V); 79' Pucino (V).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0.



RECUPERO: pt 3, st 6