Serie B, Cittadella-Trapani 3-2: pagelle e highlights. Diretta

Cittadella-Trapani 3-2, giocata oggi, venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 28a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tombolato.

TABELLINO

Cittadella-Trapani 3-2

MARCATORI: 34' Coronado (T), 53' Chiaretti (C), 82' Iunco (C), 90' Citro (Rig.) (T), 90+4' Iori (C).

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso 5,5; Salvi 6,5, Scaglia 6 (26' Pelagatti 5,5), Pedrelli 6, Varnier 5,5; Iori 7, Bartolomei 5,5, Paolucci 6; Chiaretti 7 (76' Iunco 7); Strizzolo 6,5 (65' Litteri 6), Arrighini 5,5.

A disp. , Paleari, Pasa, Pascali, Valzania, Schenetti, Vido.

All. Roberto Venturato 6,5.

TRAPANI (4-3-1-2): Pigliacelli 6; Pagliarulo 6, Legittimo 5,5, Fazio 5,5, Visconti 6; Barillà sv, Maracchi sv (88' Canotto sv) , Coronado sv (65' Nizzetto 5,5) ; Colombatto sv; Jallow sv (57' Citro sv) , Manconi sv.

A disp. Guerrieri, Rizzato, Kresic, Ciaramitaro, Raffaello, Curiale.

All. Alessandro Calori 6.

ARBITRO: Niccolò Baroni 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 23' Jallow (T); 23' Alfonso (C); 79' Legittimo (T).

ESPULSI: nessuno.



: 2-0.: pt 3, st 5