Serie B: Cittadella-Entella 2-1, gol e highlights. Video

2-1 tra Cittadella ed Entella. I granata tornano subito alla vittoria dopo la sconfitta con il Vicenza e chiudono un girone d'andata sorprendente al quinto posto a quota 34 punti. I biancocelesti continuano nel loro momento di difficoltà lontano dalle mura amiche con la terza sconfitta esterna consecutiva e senza trovare una vittoria che manca da Cesena a fine ottobre. Per gli uomini di Breda si conclude comunque una buona prima parte di campionato chiusa all'ottavo posto con 29 punti.

Vittoria sofferta per il Cittadella nonostante una partita dominata per larghi tratti. Primo tempo concluso in vantaggio grazie al gol di Arrighini al 13' con una conclusione sporca sugli sviluppi di un corner. Al 53' l'inaspettato pareggio dell'Entella con Diaw bravo a finalizzare un bell'assist di Palermo. Il gol decisivo lo sigla Strizzolo al 65' risolvendo con un colpo di testa da opportunista una mischia nata sempre da calcio d'angolo.