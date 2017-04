Serie B, Cittadella-Cesena 2-3: pagelle e highlights. Diretta

Cittadella-Cesena 2-3, giocata oggi sabato 29 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 39a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tombolato

Giornata numero 39 di Serie B al Tombolato, il Cesena supera 3-2 il Cittadella e fa un passo decisivo verso la salvezza, mentre i veneti incassano la seconda sconfitta consecutiva. Ritmi altissimi già in avvio, Ciano calcia sull'esterno della rete al primo minuto di gioco. Dopo appena 5' Venturato deve sostituire Litteri, infortunatosi dopo un contrasto con Perticone: entra Kouamè. Il Cesena è più vivace ma al 22' i padroni di casa avrebbero la chance di portarsi in vantaggio: fallo da rigore di Crimi su Arrighini, ma Iori calcia centralmente e Agliardi para. I romagnoli segnano al 26': punizione di Ciano e stacco vincente di Ligi. I veneti pareggiano al 37' con Arrighini, abile a mettere in fondo al sacco un assist di Chiaretti dopo un tiro di Salvi rimpallato.

Ripresa ugualmente emozionante: al 50' azione personale di Ciano sulla destra, palla in mezzo per Rodriguez che firma il 2-1. La reazione granata è modesta, e produce solo un diagonale di Kouame deviato da Agliardi oltre la traversa al 68'. Il Cesena chiude i conti in contropiede: Cocco serve Ciano che, con un astuto pallonetto, scavalca Alfonso e fa tris al 79'. All'86' la gara si riapre grazie a Chiaretti che schiaccia in rete, di testa, una palla servitagli da Bartolomei da corner. Inutili gli assalti finali dei padroni di casa, la squadra di Camplone resiste fino alla fine.

MARCATORI: 26' Ligi (Ce), 37' Arrighini (Ci), 50' Rodríguez (Ce), 79' Ciano (Ce), 86' Chiaretti (Ci).