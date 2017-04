Serie B, Ternana-Carpi 0-0: pagelle e highlights. Diretta

Ternana-Carpi 0-0, giocata oggi sabato 29 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 39a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Liberati

E' terminata la partita tra Ternana e Carpi giocata allo stadio Libero Liberati, valevole per la 39esima giornata di Serie B, con il risultato di 0 a 0. Un pareggio che di certo non fa contenta la formazione di casa che sperava in una vittoria per potersi allontanare dalla coda della classifica, infatti con questo punto sale a quota 40 punti rimanendo fermo al 20esimo posto. Può invece essere soddisfatto mister Castori, infatti il suo Carpi sale a quota 55 punti confermandosi al 7 posto in piena zona playoff.

E' stata una partita molto piacevole da vedere, con entrambe le squadre che hanno avuto almeno tre palle gol per poter sbloccare il risultato. Nel primo tempio ha iniziato meglio il Carpi, sfiorando nel giro di due minuti il vantaggio prima con Lasagna e poi con Beretta, ma in entrambe le occasioni gli attaccanti di mister Castori sono stati imprecisi. Nella ripresa son invece i padroni di casa a sfiorare il vantaggio ripetutamente: infatti sia Avenatti che Palombi falliscono due facili occasioni da gol e a Diakitè viene annullato un gol per una possibile posizione di offside. Nel finale è ancora Lasagna a spaventare la Ternana con un tiro dalla distanza che però finisce a alto sopra la traversa.

