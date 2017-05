Serie B, Carpi-Salernitana 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Carpi-Salernitana 2-0, giocata oggi sabato 6 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 40a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Cabassi.



Per la 40esima giornata di Serie B, allo stadio Cabassi, i padroni di casa del Carpi superano la Salernitana di Bollini: finisce 2-0. Bastano due minuti agli emiliani, tra il 73' e il 75', per liquidare la pratica granata: rete di Bianco su rigore e raddoppio di Lasagna. Il Carpi consolida il suo piazzamento playoff salendo a quota 58 (sesta posizione). Salernitana che abbandona gli ultimi sogni promozione e rimane ferma a quota 61.



Decisamente meglio i granata in avvio, la squadra di Castori entra in campo solo alla mezz'ora. Non ne approfittano gli uomini di Bollini, che colpiscono un palo con Coda e vanno più volte vicini alla rete, senza però concretizzare. Il Carpi svolta dopo i primi 30', trainato da Kevin Lasagna. L'attaccante di proprietà Udinese mette in crisi la difesa ospite con le sue classiche accelerazioni e impegna per due volte un attento Gomis.



La ripresa si apre con la traversa di Struna, che indossa i panni del fantasista, semina il panico in area e centra in pieno il montante. I granata sembrano incapaci di prendere le misure ai ragazzi di Castori e vanno sotto al minuto 73': Ros vede un fallo in area di Tuia ai danni di Mbakogu, dal dischetto va Bianco e non sbaglia. Due minuti più tardi, Lasagna sfrutta una respinta corta di Gomis per siglare in tuffo il gol del 2-0. 14esimo gol in stagione per il giocatore di proprietà dell'Udinese. Nel finale, follia di Odjer, che cerca e trova il secondo giallo della sua gara con un intervento inutile a centrocampo: Salernitana in dieci per gli ultimi minuti di gara. Gli emiliani gestiscono il possesso e non rischiano nulla: finisce 2-0.



TABELLINO

Carpi-Salernitana 2-0

MARCATORI: 73' Bianco (Rig.) (C), 75' Lasagna (C).

CARPI (4-4-2): Belec 6; Letizia 6, Struna 6,5, Poli 6, Romagnoli 5,5; Bianco 6, Lollo 6,5, Mbakogu 6, Di Gaudio 6,5 (65' Fedato 6); Lasagna 6,5 (89' Beretta sv), Jelenic 6 (80' Concas sv).

A disposizione: Petkovic, Seck, Lasicki, Pasciuti, Mbaye, Bifulco.

Allenatore: Fabrizio Castori 6.

SALERNITANA (4-3-1-2): Gomis 6,5; Bernardini 6, Mantovani 6, Tuia 5 (81' Sprocati sv) , Perico 6; Della Rocca 6, Odjer 5,5, Zito 6,5 (58' Ronaldo 6) ; Coda 6; Rosina 6,5, Donnarumma 6 (59' Improta 6) .

A disposizione: Terracciano, Bittante, Schiavi, Busellato, Grillo, Joao Silva.

Allenatore: Alberto Bollini 6.

ARBITRO: Riccardo Ros 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 7' Odjer (S); 21' Zito (S); 43' Tuia (S); 44' Romagnoli (C); 60' Bernardini (S); 76' Odjer (S).

ESPULSI: 77' Odjer (S).

ANGOLI: 1-6.



RECUPERO: pt 1, st 3