Serie B, Novara-Brescia 2-3: pagelle e highlights. Diretta

Novara-Brescia 2-3, giocata oggi domenica 30 aprile 2017 alle ore 17:30. Match valido per la 39a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulal sfida del Piola

Nella 39a giornata del campionato di Serie B, Novara-Brescia finisce 2-3. Girandola di emozioni al Silvio Piola. Nel primo tempo a partire sono meglio i piemontesi, ma a passare in vantaggio sono le Rondinelle: cross dalla sinistra di Blanchard e colpo di testa vincente di Ferrante al minuto 13. Cinque minuti dopo, il Novara trova il pareggio: cross di Calderoni su calcio di punizione dalla sinistra e incornata di Galabinov che vale l'1-1. Nel secondo tempo, succede di tutto: il Brescia parte meglio e capitalizza al 54': incornata vincente di Coly e nuovo vantaggio per gli ospiti. Boscaglia inserisce tutti gli attaccanti, e la sua scelta sembra inizialmente pagare. Da calcio d'angolo, Chiosa sfrutta un cross di Calderoni e, al minuto 78, segna il quarto gol di testa di giornata, firmando il 2-2.

Palla al centro e il Brescia si porta per la terza volta in vantaggio: è sempre Coly, in mezzo a due, a convergere verso il centro e, dallo spigolo dell'area, battere Da Costa con un precisissimo rasoterra che finisce sul secondo palo. Nel finale, il forcing dei padroni di casa non viene ripagato. Gli uomini di Cagni, con questa vittoria, salgono a quota 45 punti, tornando nuovamente al diciassettesimo posto con un punto di vantaggio sul Trapani, garantendosi, seppur momentaneamente, la salvezza. Il Novara, invece, vede allontanarsi ancora di più la zona Play-off. I 50 punti dei piemontesi, infatti, valgono al momento la dodicesima posizione, a cinque lunghezze di distanza dall'ottavo posto.

Tabellino

Novara-Brescia 2-3