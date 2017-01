Serie B, Frosinone-Brescia: Arcari, doppio miracolo. Video

Subito grandi emozioni in Frosinone-Brescia, anticipo della 23esima giornata di Serie B. Protagonista assoluto è il portiere della squadra lombarda Michele Arcari che, al 10', si è esibito in una doppia parata davvero miracolosa: dopo avere intuito e respinto con la mano destra il rigore calciato da Daniel Ciofani, il portiere delle rondinelle si è rialzato come un gatto ed è riuscito a deviare con il corpo anche la ribattuta a colpo sicuro dello stesso Ciofani. Poi, dopo una mischia, il pallone è finito oltre la linea di fondo per la rimessa a favore del Brescia. Il penalty era stato concesso dall'arbitro Chiffi per un'ingenua entrata di Pinzi su Mokulu appena dentro l'area.