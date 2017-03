Serie B, Brescia-Spezia 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Brescia-Spezia 1-1, giocata oggi, stabato 18 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 31a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tebellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Rigamonti.



Finisce 1-1 il match tra Brescia e Spezia, valido per la 31a giornata di Serie B, decidono le reti di Sciaudone e Mauri. Esordio con un pareggio per Gigi Cagni sulla panchina delle Rondinelle che continuano comunque a faticare visto che hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime undici. Un punto che comunque permette loro di salire a 32 punti e uscire momentaneamente dalle ultime tre posizioni, tenendo conto, però, che Trapani e Cesena hanno una partita in meno. Per i liguri, invece, arriva un pareggio dopo due sconfitte consecutive in trasferta e si confermano ancora la miglior difesa esterna. In classifica gli uomini di Di Carlo salgono a quota 45 punti e rimangono stabili al settimo posto.



Pronti, via e lo Spezia passa subito al 4' con il piattone mancino di Sciaudone dal limite dell'area dopo un buon lavoro di Granoche. Ospiti che consolidano il loro vantaggio con qualche altra palla gol mentre del Brescia non c'è traccia. Ad inizio ripresa l'episodio chiave del match, quando Granoche al 50' salta Minelli e deposita in rete trovando, però, l'opposizione sulla linea di Romagna che al replay pare arrivare dopo che il pallone fosse entrato completamente in porta. Da lì Brescia più coraggioso e che inizia ad affacciarsi dalle parti di Chichizola per poi trovare il gol del pari al 75' con la girata di Mauri per il definitivo 1-1.



TABELLINO

Brescia-Spezia 1-1

MARCATORI: 4' Sciaudone (S), 75' Mauri (B).

BRESCIA (4-3-3): Minelli 6,5; Untersee 5,5, Lancini 6, Prce 6, Romagna 6,5; Mauri 6,5, Bisoli 5,5, Martinelli 5,5 (74' Torregrossa 6); Sbrissa 5 (57' Camara 6), Caracciolo 5,5, Bonazzoli 5 (46' Ferrante 6,5).

A disp. Arcari, Fontanesi, Dall'Oglio, Crociata, Ndoj, Modic.

All. Luigi Cagni 6.

SPEZIA (4-3-3): Chichizola 6; Valentini 6, Migliore 6, Terzi 5,5, Sciaudone 6,5 (68' Pulzetti 6) ; Djokovic 5,5, Errasti 6, Vignali 6; Piccolo 6, Fabbrini 5,5 (63' Baez 6) , Granoche 6,5 (82' Giannetti sv) .

A disp. , Valentini, De Col, Ceccaroni, Datkovic, Maggiore, Mastinu.

All. Domenico Di Carlo 6.

ARBITRO: Daniele Martinelli 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 17' Terzi (S); 31' Sciaudone (S); 45' Fabbrini (S); 70' Prce (B).

ESPULSI: nessuno.



: 1-4.: pt 1, st 3