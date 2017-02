Serie B, Brescia-Cittadella 4-1: pagelle e highlights. Diretta

Brescia-Cittadella 4-1, giocata oggi, venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 27a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Rigamonti.



Nel primo anticipo della 27esima giornata di Serie B il Brescia sconfigge con un sonoro 4-1 il Cittadella grazie alle reti di Caracciolo, Blanchard, Coly e Dall'Oglio, siglate nel primo tempo. I veneti, in 10 dal 12' per l'espulsione di Martin, trovano il momentaneo 1-1 con Strizzolo. La squadra di Brocchi torna così al successo dopo quasi 2 mesi e sale a 31 punti in classifica, +3 sulla zona playout. Il Citta resta quinto col Perugia a quota 39.

TABELLINO

Brescia-Cittadella 4-1

MARCATORI: 10' Caracciolo (B), 23' Strizzolo (C), 29' Blanchard (B), 37' Coly (B), 43' Dall'Oglio (B).

BRESCIA (4-3-3): Minelli 6,5; Untersee 6,5, Coly 7, Blanchard 7, Romagna 6; Pinzi 7 (81' Modic sv), Camara 6, Dall'Oglio 7; Martinelli 7 (68' Sbrissa 6), Caracciolo 7, Bonazzoli 6 (80' Mauri sv). A disp. , Serraiocco , Prce, Calabresi , Fontanesi , Crociata , Torregrossa . All. Cristian Brocchi 7.

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso 5; Salvi 5,5, Scaglia 5, Pasa 6, Martin 4; Pascali 6, Iori 5, Valzania 5,5; Chiaretti sv (18' Pedrelli 5) ; Strizzolo 6 (62' Vido 5,5) , Arrighini 6 (46' Schenetti 6) . A disp. , Paleari , Benedetti , Varnier , Pelagatti , Bartolomei , Paolucci , Iunco . All. Roberto Venturato 5.

ARBITRO: Ivano Pezzuto 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 47' Valzania (C).

ESPULSI: 10' Martin (C).

ANGOLI: 0-0.



REC.: pt 2, st 3

PAGELLE

BRESCIA voto 15. Minelli Stefano (POR) 6.5 2. Untersee Joel (DIF) 6.5 4. Coly Racine (DIF) 7 6. Blanchard Leonardo (DIF) 7 19. Romagna Filippo (DIF) 6 3. Pinzi Giampiero (CEN) 7 7. Camara Gaston (CEN) 6 8. Dall'Oglio Jacopo (CEN) 7 23. Mauri Stefano (CEN) s.v. 28. Martinelli Alessandro (CEN) 7 29. Modic Andrej (CEN) s.v. 33. Sbrissa Giovanni Stefano (CEN) 6 9. Caracciolo Andrea (ATT) 7 21. Bonazzoli Federico (ATT) 6 All. Brocchi 7

Arbitro: PEZZUTO 6,5