Serie B: rimonta Verona, pari col Benevento

Il Verona limita i danni e si salva pareggiando 2-2 al Bentegodi contro il Benevento nel big match che apre la 24esima giornata del campionato di serie B. Gli ospiti vanno avanti con Cissè e, dopo il pareggio di Luppi, tornano a condurre Lucioni; nella ripresa Cissè e Pazzini vengono espulsi, poi al 90' Romulo segna il rigore della definitiva parità. Il Verona resta al comando della classifica con 45 punti, il Benevento sale a 40.

La sfida d'alta classifica del Bentegodi si sblocca al 10' con la punta Cissè che sfonda in area e realizza con un gran destro a fil di palo. Passano dieci minuti e al 20' il Verona fa 1-1: bell'azione a sinistra, sovrapposizione di Souprayen, cross in mezzo e deviazione vincente di Luppi. I campani poco dopo rischiano di andare sotto per l'azione di Bessa ma al 27' tornano in vantaggio con Lucioni che realizza in spaccata sulla punizione di Ciciretti.

Nella ripresa la gara si accende nella seconda parte: al 72' il Benevento resta in dieci per l'espulsione di Cissè (secondo giallo per proteste), poi al 78' viene espulso Pazzini, rosso diretto per l'intervento ai danni del portiere Cragno. Il Verona non molla e allo scadere trova il 2-2: Venuti stende Souprayen in area, l'arbitro dà rigore e Romulo trasforma spiazzando Cragno. Con questo risultato gli scaligeri mantengono la vetta con 45 punti e restano a +4 sul Frosinone e a +5 sul Benevento che ha raggiunto la Spal a quota 40.