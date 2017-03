Serie B, Perugia-Benevento 3-1: pagelle e highlights. Diretta

Perugia-Benevento 3-1, giocata oggi, venerdì 17 marzo 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 31a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Curi.



Allo stadio Renato Curi, un bel Perugia batte uno spento Benevento per 3-1 nell'anticipo della 31a giornata di Serie B. Decidono le reti di Nicastro, Di Carmine e Acampora, per i campani la rete del momentaneo pareggio è di Ceravolo. In classifica gli umbri salgono a quota 47 punti, portandosi proprio a -1 dal Benevento.

TABELLINO

Perugia-Benevento 3-1

MARCATORI: 1' Nicastro (P), 25' Ceravolo (B), 36' Di Carmine (P), 66' Acampora (P).

PERUGIA (4-3-3): Brignoli 6,5; Volta 6,5, Belmonte 5, Del Prete 7,5, Di Chiara 7; Acampora 7, Guberti 7 (66' Terrani 6,5), Ricci 6 (59' Gnahoré 6,5); Brighi 7, Di Carmine 7, Nicastro 7,5 (82' Monaco sv).

A disp. , Elezaj, Dossena, Fazzi, Mustacchio, Forte.

All. Cristian Bucchi 7.

BENEVENTO (4-2-3-1): Gori 5,5; Pezzi 5,5 (77' Venuti 5) , Lucioni 5,5, Camporese 5, Gyamfi 6 (85' Pajac sv) ; Chibsah 6, Viola 5,5 (76' Eramo 5,5) ; Ceravolo 7, Ciciretti 5,5, Cissé 5; Falco 5.

A disp. , Alastra, Del Pinto, Melara, De Falco, Buzzegoli, Matera.

All. Marco Baroni 5.

ARBITRO: Daniele Chiffi 7

NOTE: nessuna

AMMONITI: 47' Lucioni (B); 60' Gyamfi (B); 65' Belmonte (P); 80' Belmonte (P).

ESPULSI: 80' Belmonte (P).



: 0-0.: pt 0, st 5