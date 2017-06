Serie B, Finale Playoff: Carpi e Benevento si studiano, 0-0 all'andata

Si chiude sullo 0-0 il match d'andata della Finale Playoff di Serie B tra Carpi e Benevento. Poche emozioni al Cabassi con i padroni di casa che hanno cercato la via del gol con maggiore insistenza, ma senza creare grossi pericoli. La promozione si deciderà giovedì sera nel ritorno del Vigorito con i campani che, in caso di ulteriore pareggio, volerebbero in Serie A in virtù del migliore piazzamento in classifica nella regular season.

Castori schiera il suo Carpi con il classico 4-4-2 e la coppia d'attacco composta da Mbakogu e Lasagna. Nel Benevento spazio a Melara, Eramo e Falco alle spalle di Cissé. Il primo tentativo è proprio dell'attaccante guineano dei campani che, da posizione defilata, calcia sul primo palo ma trova sulla sua strada un attento Belec. I padroni di casa rispondono con una conclusione di Bianco che, deviata, si spegne di poco a lato. Al 22' il Carpi parte in contropiede ma la mira di Lasagna non è delle migliori. L'attaccante emiliano ci prova poi dal limite con la sfera che lambisce soltanto il legno alla destra di Cragno.

In apertura di ripresa Belec risponde presente sulla punizione insidiosa di Falco. Al 61' Melara viene ammonito per una brutta entrata su Concas e, diffidato, sarà costretto a saltare il ritorno. Due minuti più tardi Di Gaudio va vicino al gol con una gran tiro dal limite che si alza di poco sopra la traversa. Al 76' Bianco fa gridare al gol i tifosi del Carpi ma la sfera termina solo sull'esterno della rete. Nel finale è Falco a finire sul taccuino dell'arbitro Manganiello e anche lui, diffidato, sarà costretto a saltare il match decisivo del Vigorito. Lo 0-0 è un risultato che può far sorridere il Benevento. Ai campani, infatti, basterà non perdere per conquistare la prima storica promozione in Serie A mentre il Carpi avrà bisogno di sbancare il Vigorito per tornare nel massimo campionato dopo un anno di purgatorio in B.

LE PAGELLE COMMENTATE

Arbitro: MANGANIELLO 6 - Tanto agonismo in campo, è costretto a fischiare falli a ripetizione. Pochi episodi dubbi, corretta la gestione dei cartellini