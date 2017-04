Serie B, Cesena-Benevento 4-1: pagelle e highlights. Diretta

Cesena-Benevento 4-1, giocata oggi martedì 25 aprile 2017 alle ore 18. Match valido per la 38a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Manuzzi.

TABELLINO

Cesena-Benevento 4-1



MARCATORI: 49' Crimi (C), 54' Ligi (C), 57' Laribi (C), 67' Ciano (C), 89' Chibsah (B).

CESENA (3-5-2): Agliardi 6; Perticone 6, Balzano 6,5 (80' Rodríguez sv), Falasco 6,5; Capelli 6, Ligi 6,5, Laribi 6, Crimi 7, Garritano 7 (72' Vitale 6); Ciano 7,5 (77' Di Roberto 6), Cocco 6,5.

A disposizione: Bardini, Donkor, Schiavone, Gasperi, Setola, Panico.

Allenatore: Andrea Camplone 6,5.

BENEVENTO (4-2-3-1): Cragno 5; Pezzi 5, Lucioni 5,5, Camporese 5 (89' Padella sv) , Venuti 5,5; Chibsah 5,5, Buzzegoli sv (14' Viola 5,5) ; Eramo 5, Ciciretti 5 (80' Matera sv) , Falco 6; Puscas 5.

A disposizione: Alastra, Gyamfi, Rutjens, Pajac, De Falco, Brignola.

Allenatore: Marco Baroni 5.

ARBITRO: Luigi Nasca 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 31' Ligi (C); 35' Balzano (C); 44' Viola (B); 90' Pezzi (B).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0.



RECUPERO: pt 2, st 3