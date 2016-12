Serie B: Benevento-Pisa 1-0, gol e highlights. Video

Al Vigorito il Benevento trova un successo importantissimo contro il Pisa e vola al terzo posto: finisce 1-0. La decide Karamoko Cissé, con un tap in sottomisura dopo una respinta non perfetta di Ujkani. Al Pisa non basta un buon secondo tempo per evitare la seconda sconfitta in tre gare. Benevento che aggancia la SPAL al terzo posto a quota 36, il Pisa si ferma invece a quota 21 in coabitazione con l'’Avellino.





