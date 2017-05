Serie B, Benevento-Frosinone 2-1: pagelle e highlights. Diretta

Benevento-Frosinone 2-1, giocata oggi sabato 13 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 41a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Vigorito.

Penultima giornata di Serie B, al Vigorito Il Benevento acciuffa la vittoria per 2-1 sul Frosinone e mantiene vive le speranze di fare i playoff, per sè e per le altre squadre coinvolte. Ma, soprattutto, regala la matematica promozione con un turno di anticipo alla Spal.



Meglio il Frosinone per gran parte della prima frazione: al 4' Dionisi impegna Cragno dalla distanza; al 17' ancora protagonista il portiere campano che vola a respingere una conclusione di Gori. I padroni di casa faticano, ma passano alla prima occasione: minuto 43, corner di Viola e colpo di testa vincente di Puscas, che aveva rilevato Falco pochi minuti prima del fischio d'inizio. Ripresa molto più intensa, soprattutto nei primi minuti. Al 47' Cragno respinge un colpo di testa di Ciofani, al 50' una punizione di Viola centra la traversa e poi Bardi; Ariaudo spazza l'area piccola. Due minuti dopo anche un tiro di Puscas, sporcato da Terranova, finisce sul montante. E al minuto 57 il Frosinone pareggia con l'incornata di Ciofani da angolo di Maiello. La squadra di Marino punta alla vittoria ma sono i padroni di casa a vincere all'ultimo respiro: dopo un palo di Viola, Ceravolo sfrutta uno scontro tra Eramo e Bardi per colpire al 93'.



TABELLINO

Benevento-Frosinone 2-1



MARCATORI: 43' Puscas (B), 57' Ciofani (F), 90+3' Ceravolo (B).

BENEVENTO (4-2-3-1): Cragno sv; Lucioni 6, Padella 6 (73' Pezzi 6), Gyamfi 6, Venuti 6; Del Pinto 5,5, Melara 6 (87' Falco sv); Eramo 6, Viola 7, Ceravolo 7; Puscas 7 (77' Pajac 6,5).

A disposizione: Gori, De Falco, Matera, Ciciretti, Cissé, Brignola.

Allenatore: Marco Baroni 6,5.

FROSINONE (3-5-2): Bardi 6,5; Ariaudo 6 (83' Mokulu 6) , Terranova 6,5, Mazzotta 5,5 (46' Crivello 6) ; Fiamozzi 6, Krajnc 5,5, Gori 6,5 (74' Soddimo 6) , Maiello 6,5, Sammarco 6,5; Ciofani 7, Dionisi 6,5.

A disposizione: Zappino, Russo, Ciofani, Pryima, Frara, Paganini.

Allenatore: Pasquale Marino 6,5.

ARBITRO: La Penna 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 20' Fiamozzi (F); 29' Del Pinto (B); 48' Gori (F); 62' Venuti (B); 69' Cragno (B); 86' Pajac (B).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0.



RECUPERO: pt 1, st 4