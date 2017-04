Serie B: Salernitana-Bari, pari senza gol

Si conclude a reti bianche la sfida dello stadio Arechi tra Salernitana e Bari, anticipo delle 12.30 che apre il programma della 38esima giornata di serie B. Le due formazioni, che costruiscono qualche palla gol ma senza riuscire ad insaccare, salgono a 51 punti in classifica e restano aggrappate alla zona playoff. Un buon punto soprattutto per i pugliesi di Colantuono che interrompono una striscia di tre sconfitte.

Allo stadio Arechi la sfida tra Salernitana e Bari apre la 38esima giornata di serie B. In avvio sono i campani a farsi preferire e a rendersi pericolosi al 20' con Minala e Rosina che impegnano Micai. Alla mezz'ora il portiere ospite è ancora attento sul colpo di testa centrale di Joao Silva. Nella ripresa parte meglio il Bari e la squadra di Colantuono si fa vedere al 48' con un tiro di Furlan di poco alto e con un sinistro ravvicinato di Macek che Bernardini mura e respinge. Nella seconda metà del tempo accade poco o nulla, la girandola di cambi non produce effetti e nemmeno i 7 minuti di recupero concessi dall'arbitro Ghersini permettono alle due squadre di sbloccare il risultato. Finisce 0-0, un punto a testa per Salernitana e Bari che muovono la classifica e salgono a quota 51.