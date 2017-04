Serie B, Salernitana-Bari 0-0: pagelle e highlights. Diretta

Salernitana-Bari 0-0, giocata oggi martedì 25 aprile 2017 alle ore 12:30. Match valido per la 38a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Arechi

Nell'anticipo di mezzogiorno della 38a giornata di Serie B, Salernitana-Bari finisce 0-0. All'Arechi va in scena una partita dai ritmi molto intensi, che si accende al minuto 6: Gomis blocca un retropassaggio di Minala e Ghersini concede il calcio di punizione a due in area. Dal calcio di punizione, Fedele sfiora il gol con un esterno destro. Dopodiché, sale in cattedra la Salernitana: nel giro di 120 secondi, infatti, gli uomini di Bollini vanno vicini al gol con Minala e Coda, ma è attento Micai a respingere in entrambe le occasioni.

La ripresa, invece, è quasi tutta di marca ospite: gli uomini di Colantuono scendono in campo più convinti, e vanno vicini al gol con Macek, ma sul suo sinistro in area è miracoloso Bernardini. Nel finale, le due squadre ci provano, ma non sono mai realmente pericolose ed il risultato non cambia. Con questo pareggio, entrambe le formazioni salgono a quota 51 agganciando all'ottavo posto, in piena zona Play-off, Entella e Carpi, che però devono ancora giocare i loro match casalinghi, rispettivamente contro Latina e Trapani. Secondo 0-0 consecutivo per i granata, mentre il Bari interrompe una striscia negativa di 5 sconfitte di fila in trasferta

Tabellino

Salernitana-Bari 0-0