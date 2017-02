Serie B, Cesena-Bari 1-1: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Cesena-Bari 1-1, giocata sabato 11 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 25a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Orogel Stadium.

Finisce 1-1 la sfida del Manuzzi tra Cesena e Bari. Il meritato vantaggio arriva al 17' con Floro Flores, pescato bene da Brienza su corner. Nella ripresa gli ospiti abbassano il ritmo e inizia a venire fuori il Cesena, che trova il pari al 56' grazie a una punizione-capolavoro di Ciano. Con questo pareggio il Bari esce momentaneamente dalla zona playoff mentre il Cesena allunga su Vicenza e Latina in ottica playout.



TABELLINO

CESENA-BARI 1-1

MARCATORI: 17' Floro Flores (B); 51' Ciano (C).

CESENA (3-5-2): Agliardi 6; Balzano 6,5, Ligi 6, Perticone 6; Renzetti 5,5, Rigione 6, Koné 6, Schiavone 5,5 (74' Crimi 5,5), Ciano 6,5; Cocco 5,5, Garritano 6. A disp.: Agazzi, Donkor, Setola, Laribi, Di Roberto, Panico. All.: Camplone 6.

BARI (4-3-3): Micai 6,5; Capradossi 6, Morleo 5,5, Sabelli 6, Tonucci 6; Basha 6, Macek 5,5, Salzano 6 (72' Greco 6); Brienza 5,5 (82' Romizi 6), Floro Flores 6,5 (87' Raicevic sv), Galano 6. A disp.: Gori, Cassani, Suagher, Fedele, Maniero, Parigini. All.: Colantuono 6,5.

ARBITRO: Daniele Minelli 6.

NOTE: Angoli: 0-0. Rec.: pt 1', st 2'.