Serie B, Carpi-Bari 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Carpi-Bari 2-0, giocata oggi lunedì 17 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 36a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Cabassi.

TABELLINO

Carpi-Bari 2-0

MARCATORI: 19' Tonucci (Aut.) (B), 69' Mbakogu (C).

CARPI (4-4-2): Belec 6,5; Letizia 6, Sabbione 6, Struna 6, Poli 6; Concas 6,5, Bianco 6 (87' Mbaye sv), Lollo 6, Mbakogu 7; Di Gaudio 6,5 (75' Jelenic 6), Lasagna 6,5 (90' Seck sv).

A disposizione: Petkovic, Lasicki, D'Urso, Beretta, Bifulco, Carletti, Fedato.

Allenatore: Fabrizio Castori 6,5.

BARI (4-3-3): Micai 6,5; Daprelà 6, Tonucci 5, Moras 5,5, Sabelli 6; Macek 5,5 (51' Furlan 6) , Basha 6 (82' Greco 6) , Martinho 6 (70' Parigini 5,5) ; Salzano 5,5, Galano 6,5, Maniero 5,5.

A disposizione: Gori, Cassani, Morleo, Suagher, Fedele, Ivan, Floro Flores.

Allenatore: Stefano Colantuono 5,5.

ARBITRO: Gianluca Aureliano 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 12' Concas (C); 45' Lasagna (C); 47' Moras (B); 60' Struna (C); 64' Mbakogu (C); 78' Parigini (B).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0.



REC.: pt 1, st 4