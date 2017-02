Serie B, Bari-Ternana 3-1: pagelle e highlights. Diretta

Bari-Ternana 3-1, giocata oggi, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 26a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Nicola.



Il Bari batte la Ternana nel match valevole per la 26a giornata di Serie B: i biancorossi vincono 3-1 al San Nicola e sono in zona playoff. Di Noia risponde al vantaggio iniziale di Brienza, nella ripresa a segno Galano e Floro Flores. Il match appare subito in discesa per i padroni di casa che al 6' sbloccano il risultato grazie al guizzo di Brienza. La situazione per gli ospiti si complica ancor di più al 26' quando Coppola viene espulso per doppia ammonizione. Al 31' Aresti salva su Floro Flores, poco dopo Galano e Macek mancano il colpo del ko e nel primo minuto di recupero Di Noia in mischia col mancino pesca il jolly mandando le squadre al riposo sull'1-1.



A inizio ripresa Floro Flores sbatte su Aresti sprecando il possibile vantaggio che arriva immediato al 48' con una gran girata di Galano. Sul 2-1 il Bari dilaga: al 51' Macek da fuori area sfiora la terza rete biancorossa, al 66' Aresti miracoloso su Salzano. Sette minuti più tardi arriva il 3-1 con un diagonale di Floro Flores al termine di un'azione personale. Nel finale non c'è più partita: finisce 3-1, il Bari resta agganciato ai playoff, Ternana al terzo ko di fila.

TABELLINO

Bari-Ternana 3-1

MARCATORI: 6' Brienza (B), 45+1' Di Noia (T), 48' Galano (B), 73' Floro Flores (B).

BARI (4-3-3): Micai 6; Tonucci 6, Cassani 6, Sabelli 6,5, Capradossi 6; Macek 6,5, Basha 6, Salzano 6; Galano 7 (83' Parigini sv), Brienza 7 (65' Maniero 6,5), Floro Flores 7 (75' Raicevic sv).

A disp. Gori , Daprelà , Moras , Suagher, Romizi , Furlan .

All. Stefano Colantuono 6,5.

TERNANA (4-3-3): Aresti 6,5; Valjent 6, Masi 5, Meccariello 6, Germoni 5,5; Coppola 5, Falletti 5, Ledesma 6; Monachello 5,5 (32' Di Noia 6,5) , Acquafresca 5 (58' Avenatti 5,5) , Defendi 5 (78' Petriccione sv) .

A disp. Di Gennaro , Contini , Di Livio , D'Orsi , Palombi , Pettinari.

All. Carmine Gautieri 5,6.

ARBITRO: Marco Mainardi 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 2' Coppola (T); 25' Coppola (T); 27' Falletti (T); 76' Masi (T); 82' Petriccione (T).

ESPULSI: 25' Coppola (T).



