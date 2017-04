Serie B, Bari-Pisa 0-0: pagelle e highlights. Diretta

Bari-Pisa 0-0, giocata oggi sabato 29 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 39a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Nicola

Giornata numero 39 di Serie B, al San Nicola Bari e Pisa ottengono uno scialbo 0-0 che serve a poco ad entrambe. Primo tempo davvero modesto: da ricordare solo gli errori di Galano, che svirgola su palla messa in mezzo da Sabelli al 20', e Cani, che in area impatta male da posizione comunque angolata, regalando la sfera a Micai, al 27'. Ripresa poco più interessante, ma almeno si vedono delle occasioni: al 62' clamoroso errore di Gatto che sciupa, calciando a lato da due passi, un assist di Golubovic. Minuto 75 contropiede toscano condotto da Lores, palla a Manaj ma è decisivo Daprelà in tackle. L'unica chance per i pugliesi non si concretizza all'87': colpo di testa di Macek che Cardelli alza oltre la traversa.

Tabellino