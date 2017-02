Serie B, Trapani-Avellino 0-0: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Trapani-Avellino 0-0, giocata lunedì 6 febbraio 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 24a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Provinciale.



TABELLINO



TRAPANI-AVELLINO 0-0

TRAPANI (4-3-1-2): Pigliacelli 6; Fazio 5, Kresic 5,5, Pagliarulo 5,5, Visconti 6; Barillà 6 (74' Colombatto 6), Coronado 6, Maracchi 6; Nizzetto 6,5; Rossi 5,5 (46' Canotto 6), Citro 5,5 (59' Curiale 5,5). A disp.: Guerrieri, Cason, Legittimo, Rizzato, Jallow, Raffaello, Manconi. All.: Calori 6.

AVELLINO (4-4-2): Radunovic 6,5; Djimsiti 5,5, Gonzalez 6, Laverone 6, Belloni 5,5; D'angelo 6, Jidayi 6, Lasik 6 (55' Eusepi 6), Paghera 5,5; Verde 5,5 (62' Moretti 6,5), Ardemagni 5 (87' Camarà sv). A disp.: Lezzerini, Perrotta, Solerio, Omeonga, Bidaoui, Soumaré. All.: Novellino 5,5.

ARBITRO: Federico La Penna.

NOTE: Ammoniti: Gonzalez (A), Nizzetto, Pagliarulo (T).

Angoli: 1-3. Rec.: pt 0', st 5'.





