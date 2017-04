Serie B, Avellino-Cesena 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Avellino-Cesena 1-1, giocata oggi sabato 22 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 37a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. tutto sulla sfida del Partenio.

Al Partenio-Lombardi, per la 37 esima giornata di Serie B, tra Avellino e Cesena finisce in pareggio: 1-1 il finale. Meglio il Cesena nel complesso, che replica al vantaggio iniziale di Ardemagni con la rete di Laribi (papera di Radunovic). Nel finale i padroni di casa rimangono anche in dieci, ma i romagnoli non ne approfittano, sprecando tutte le migliori occasioni. Avellino che muove la classifica e sale a quota 45, mentre il Cesena sale a 43.

Parte forte il Cesena, che manovra bene il pallone e produce occasioni. Proprio nel momento migliore degli ospiti, i padroni di casa vanno in vantaggio con Ardemagni: lancio di Jidayi, buco di Ligi ed è tutto facile per il numero 33. Il bomber di Novellino va così in doppia cifra per la seconda stagione di fila e raggiunge quota 87 gol in Serie B. Il Cesena riordina le idee e si riversa in avanti. Al 28' arriva il pareggio di Laribi, per gentile concessione di Radunovic, che si lascia scappare dalle mani una conclusione non irresistibile.



Nella ripresa l'Avellino si abbassa troppo e il Cesena mantiene salde le redini della gara. Cocco spaventa Radunovic dopo pochi minuti di gioco mentre al 63' D'Angelo nega la doppietta personale a Laribi. Altre due clamorose occasioni per il Cesena arrivano nel finale: prima Panico "para" sulla linea un tiro Ciano, mentre nel recupero finale Di Roberto spedisce fuori di testa da zero metri. Poco prima, l'Avellino era rimasto anche in dieci a causa dell'ingenuità di Ardemagni, che si fa cacciare per le troppe proteste.

Tabellino

Avellino-Cesena 1-1



MARCATORI: 12' Ardemagni (A), 28' Laribi (C).

AVELLINO (4-4-2): Radunovic 4,5; Perrotta 6, Djimsiti 6, Gonzalez 6, D'Angelo 6,5; Lasik 5,5 (55' Paghera 6,5), Laverone 6, Omeonga 6,5 (85' Belloni 6), Jidayi 6,5; Castaldo 6 (65' Bidaoui 6,5), Ardemagni 5.

A disposizione: Lezzerini, Asmah, Solerio, Verde, Soumaré, Camará.

Allenatore: Walter Novellino 6.

CESENA (4-3-3): Agliardi 6; Balzano 6, Capelli 6, Ligi 5, Renzetti 6; Laribi 6,5, Crimi 6,5, Garritano 6; Ciano 6,5 (83' Di Roberto 5,5) , Cocco 6, Panico 6 (87' Vitale 6) .

A disposizione: Bardini, Rigione, Falasco, Cavallari, Gasperi, Setola, Rodríguez.

Allenatore: Andrea Camplone 6.

ARBITRO: Daniele Minelli 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 40' Renzetti (C); 43' Lasik (A); 57' Paghera (A); 70' Ardemagni (A); 86' Ligi (C).

ESPULSI: 71' Ardemagni (C).

ANGOLI: 2-5.



RECUPERO: pt 0, st 4