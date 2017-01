"Non sono arrabbiato, sono infuriato e molto deluso perché continuiamo a buttare via punti e sprecare occasioni". Sinisa Mihajlovic va dritto al punto commentando ai microfoni di Premium il pareggio per 2-2 del suo Torino contro il Milan dopo aver sprecato un vantaggio di 2-0 e aver fallito il rigore del possibile 3-0. Un risultato che arriva pochi giorni dopo la sconfitta per 2-1 in Coppa Italia a San Siro sempre coi rossoneri dopo essere andati sull'1-0.

"Pareggiare questa partita è folle, abbiamo commesso gli stessi errori della Coppa Italia. Siamo andati avanti di due gol, abbiamo sfiorato il terzo poi nella ripresa non abbiamo giocato per venti minuti, ci siamo fatti riprendere e poi abbiamo iniziato a giocare di nuovo: mi dispiace perché commettiamo sempre gli stessi errori e non siamo riusciti a fare il salto di qualità. Se continuando a buttare via punti in questo modo è inutile anche parlare di Europa: non vuol dire che non ci proveremo ma così sarà molto difficile", ha ripetuto il tecnico serbo.

Poi Mihajlovic, che a fine partita è uscito furioso tirando un pugno al cartellone delle interviste sfasciandolo, ha concluso: "gni partita è così e questo mi rode: mi dispiace per i ragazzi, evidentemente manca qualcosa a livello di personalità".