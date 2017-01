Guadalupe, la fidanzata di Iturbe in tv con Bonolis

Se Juan Manuel Iturbe ha lasciato la Roma per provare a rilanciarsi al Torino, la fidanzata Guadalupe Gonzalez si è lanciata in una nuova avventura televisiva. La 24enne modella paraguaiana è infatta la "Bonas" della nuova edizione del programma pre serale di Canale 5 "Avanti un altro!" condotto da Paolo Bonolis. Guadalupe, che aveva già lavorato con Bonolis in "Ciao Darwin 7" come ballerina, ha preso il posto della procace Paola Caruso.

Guadalupe che, dopo essere stata eletta Miss Universo Paraguay nel 2013, nel 2015 aveva deciso di trasferirsi in Italia per star vicino al fidanzato Juan Manuel Iturbe, appena passato dal Verona alla Roma. Ad "Avanti un altro!" la bella paraguaiana veste i succinti panni della "Bonas" che ha il compito di distrarre i concorrenti durante le domande di Bonolis: ci riuscirà di sicuro!



