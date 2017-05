Serie A: il programma dell'ultima giornata

La Juventus ha conquistato il suo sesto scudetto consecutivo con una giornata di anticipo grazie alla vittoria per 3-0 contro il Crotone allo Juventus Stadium. Il 38esimo turno di Serie A, però, può ancora cambiare il volto della classifica con alcuni verdetti che devono ancora essere emessi. Roma e Napoli, infatti, si giocano il secondo posto, mentre Lazio ed Atalanta puntano al quarto. L'ultima partita sarà poi decisiva anche per quanto riguarda la zona salvezza. La sconfitta del Crotone allo Stadium, infatti, non condanna la squadra di Nicola che si trova al 18esimo posto con 31 punti a -1 dall'Empoli, uscito sconfitto dalla sfida con l'Atalanta. La Lega di Serie A ha annunciato le date del 38esimo turno che si disputerà su due giorni. Sabato scendono in campo Atalanta-Chievo, Bologna-Juventus e Cagliari-Milan. Domenica tutte le altre con Roma-Genoa e Sampdoria-Napoli in contemporanea alle ore 18:00.

SERIE A TIM 2016/2017

PROGRAMMA GARE 19ª GIORNATA DI RITORNO:

Sabato 27 maggio 2017 ore 18.00 ATALANTA – CHIEVOVERONA

Sabato 27 maggio 2017 ore 18.00 BOLOGNA – JUVENTUS

Sabato 27 maggio 2017 ore 20.45 CAGLIARI – MILAN

Domenica 28 maggio 2017 ore 18.00 ROMA – GENOA

Domenica 28 maggio 2017 ore 18.00 SAMPDORIA – NAPOLI

Domenica 28 maggio 2017 ore 20.45 CROTONE – LAZIO

Domenica 28 maggio 2017 ore 20.45 FIORENTINA – PESCARA

Domenica 28 maggio 2017 ore 20.45 INTER – UDINESE

Domenica 28 maggio 2017 ore 20.45 PALERMO – EMPOLI

Domenica 28 maggio 2017 ore 20.45 TORINO – SASSUOLO