Serie A: il Napoli stende il Chievo, Zeman rilancia il Pescara

Nellail Napoli dimentica la sconfitta ine torna a volare conquistando la terza vittoria di fila in campionato. La squadra disi impone 3-1 al Bentegodi colgrazie ai gol di Insigne, Hamsik e Zielinski e sale a 54 punti tornando a -9 dalla. Per i gialloblù inutile nel finale la rete diInizia nel migliore dei modi la seconda avventura disulla panchina del. Gli abruzzesi travolgono 5-0 un Genoa sempre più in crisi: a segno),e autorete di. Con questa affermazione il Pescara si porta a quota 12, una lunghezza in meno delpenultimo e a meno 10 dal quartultimo posto dell'Empoli.Ilvince 2-1 in rimonta al Friuli: lpassa in vantaggio conma viene raggiunta e superata da una doppietta del rientrante. I neroverdi salgono a 20 punti superando i bianconeri, fermi a 29. Infine si chiude in parità sull'1-1conche risponde a Isla. I blucerchiati salgono a quota 34, 6 lunghezze in più dei sardi.