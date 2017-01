Serie A: Nainggolan fa volare la Roma, il Napoli non sbaglia

Grazie a un gol di Nainggolan in avvio di gara, la Roma batte 1-0 l'Udinese alla Dacia Arena e prosegue l'inseguimento alla Juventus. La formazione di Spalletti sbaglia anche un rigore con Dzeko che al 18' dagli undici metri spara il pallone in tribuna. Vince anche il Napoli: la squadra di Sarri viene imbrigliata dal Pescara nel primo tempo, ma nella ripresa si scatena e va a segno con Tonelli (2 gol in 2 presenze in campionato per lui), Hamsik e Mertens. Caprari su rigore in pieno recupero rende meno pesante l'ennesima sconfitta degli abruzzesi: al San Paolo finisce 3-1.





