Serie A: il tabellone del mercato. Live

ATALANTA Allenatore: Gasperini (confermato) Castagne (d, Genk, 6), Eguelfi (d, Inter, 1.5), Gosens (d, Heracles, 0.9), Ilicic (c, Fiorentina, 5.5), Palomino (d, Ludogorets, 4), Haas (c, Lucerna, parametro zero), Schmidt (c, San Paolo, parametro zero), Cornelius (a, Copenaghen, 3.5), Pessina (c, Milan, 1), Vido (a, Milan, 1), Conti (d, Milan, 25), Konko (d, svinc.), Kessie (c, Milan, 28), Migliaccio (c, ritiro), Raimondi (c, ritiro), De Paula (a, svinc.), Paloschi (a, Spal, 6) Berisha; Toloi, Caldara, Palomino; Castagne, Kurtic, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Gomez, Petagna Felicioli (d, Milan), Berge (c, Genk), De Roon (c, Middlesbrough), Rincon c, Juventus), Alioski (a, Lugano), Calazans (a, Fluminense), Farias (a, Cagliari), Lapadula (a, Milan), Parigini (a, Torino), Rigoni (a, Independiente)

BENEVENTO Allenatore: Baroni (confermato) Belec (p, Carpi, 1.75), Letizia (d, Carpi, 1.75), Gravillon (c, Inter, 1.5), Coda (a, Salernitana, 1.7), Chibsah (c, Sassuolo, 0.85), Gyamfi (d, Inter, 0.28) Joof ( d, svinc.), De Falco ( d, svinc.), Cotticelli ( p, svinc.), Gori ( p, svinc.), Melara ( c, svinc.), Piscitelli ( p, svinc.) Belec; Venuti, Camporese, Lucioni, Letizia; Chibsah, Viola; Puscas, Ciciretti, Ceravolo; Coda Gabriel (p, Milan), Radunovic (p, Atalanta), Antei (d, Sassuolo), Ely (d, Milan), Di Chiara (d, Perugia), Djimsiti (d, Atalanta), Faraoni (d, Udinese), Felicioli (d, Milan), Cataldi (c, Lazio), D’Alessandro (c, Atalanta), Di Gaudio (c, Carpi), Memushaj (c, Pescara), Dionisi (a, Frosinone), Ragusa (a, Sassuolo)

BOLOGNA Allenatore: Donadoni (confermato) De Maio (d, Anderlecht, 2), Gonzalez (d, Palermo, 2), Poli (c, Milan, 0), Helander ( d, Verona, 2) Radakovic (d, Sigma Olomouc, 0) Mirante; Mbaye, Gonzalez, De Maio, Masina; Taider, Poli; Di Francesco, Verdi, Krejci; Destro Barba (d, Empoli), Paletta (d, Milan), D’Alessandro (c, Atalanta), Falletti (c, svinc.), Mandragora (c, Juventus), J. Mauri (c, Milan), Avenatti (a, svinc.), Cerci (a, svinc.), Ocampos (a, Marsiglia), Mchedlidze (a, Empoli), Orsolini (a, Juventus), D. Zapata (a, Napoli)

CAGLIARI Allenatore: Rastelli (confermato) Andreolli (d, svinc.), Cigarini (c, Sampdoria, 0), Faragò ( d, Novara, 2.3), Miangue ( d, Inter, 3.5) Colombo (p, ritiro), Bruno Alves (d, Rangers Glasgow, 0), Murru (d, Sampdoria, 7), Di Gennaro (c, svinc.), Fossati ( c, Verona, 0.3) Cragno, Isla, Pisacane, Ceppitelli, Miangue; Barella, Cigarini, Ionita; Joao Pedro, Sau; Borriello Antei (d, Sassuolo), Burdisso (d, svinc.), Cannavaro (d, Sassuolo), Goldaniga (d, Palermo), Regini (d, Sampdoria), Romagna (d, Juventus), Scaglia (d, Cittadella), Cassata (c, Juventus), Mandragora (c, Juventus), Memushaj (c, Pescara), Vitale (c, Juventus), Orsolini (a, Juventus), Cassano (a, svinc.)

CHIEVO Allenatore: Maran (confermato) Rigione (d, Cesena, 0.2), Garritano (c, Cesena, 1), Gaudino (c, Bayern, 0.05), Rodriguez (a, Cesena, 0.5) Bressan (p, svinc.), Izco (d, svinc.), Sardo (d, ritiro), Spolli (d, svinc.), Kupisz (c, Cesena, 0.7), Mpoku ( a, Standard Liegi, 1.8) Sorrentino; De Paoli, Dainelli, Cesar, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Garritano; Birsa; Pellissier, Inglese Antei (d, Sassuolo), Biraghi (d, Pescara), Djimsiti (d, Atalanta), Migliore (d, Spezia), Scaglia (d, Cittadella), Seck (d, Roma), Struna (d, Palermo), Zukanovic (d, Roma),Grassi (c, Atalanta), Coronado (a, Trapani), Favilli (a, Ascoli), Iemmello (a, Sassuolo)

CROTONE Allenatore: Nicola (confermato) Kragl (c, Frosinone, 0.4), Budimir (a, Sampdoria, pr.), Faraoni ( c, Udinese, 0) Mesbah (d, svinc.), De Giorgio ( a, svinc.), Claiton ( d, svinc.), Di Roberto ( a, svinc.) Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Dussenne, Martella; Rohden, Kragl, Barberis, Stoian, Tonev, Budimir Adjapong (d, Sassuolo), Carlao (d, Torino), Costa (d, Empoli), Djimsiti (d, Atalanta), Hongla (d, Granada), Mbaye (d, Bologna), Pavlovic (d, Sampdoria), Seck (d, Roma), Crisetig (c, Bologna), Lombardi (c, Lazio), Lukic (c, Torino), M. Ricci (c, Roma), Floro Flores (a, Chievo), Hadzic (a, Sarajevo), Iemmello (a, Sassuolo), Kishna (a, Lazio), Paulinho (a, Al Arabi), Pinamonti (a, Inter), Ponce (a, Roma), Trotta (a, Sassuolo)

FIORENTINA Allenatore: Pioli (nuovo) Bruno Gaspar (d, Vitoria Guimaraes, 4), Vitor Hugo (d, Palmeiras, 8), Milenkovic (d, Partizan, 5.1), Castrovilli (d, Bari, 1.4) G. Rodriguez (d, Fiorentina, svinc.), Ilicic (c, Atalanta, 5.5), Borja Valero ( c, Inter, 5.5) Sportiello; Bruno Gaspar, Vitor Hugo, Astori, Olivera; Borja Valero, Vecino; Bernardeschi, Saponara, Chiesa; Kalinic A. Diallo (d, Monaco), Baselli (c, Torino), Benassi (c, Torino), Eysseric (c, Nizza), Giaccherini (c, Napoli), Knezevic (c, Dinamo Zagabria), Rincon (c, Juventus), Sturaro (Juventus), Taider (c, Bologna), Ardaiz (a, Tanque Sisley), Berardi (a, Sassuolo), Grot (a, Nec Nijmegen), Inglese (a, Chievo), Karamoh (a, Caen), Larsson (a, Heerenveen), Nestorovski (a, Palermo), Orsolini (a, Juventus), Politano (a, Sassuolo), Rigoni (a, Independiente), Simeone (a, Genoa)

GENOA Allenatore: Juric (confermato) Galabinov (a, svinc.), Hiljemark ( c, Palermo, 2.5), Spolli ( d, parametro zero) Orban ( d, Racing Club, 0), Burdisso ( d, svinc.), Pandev ( a, svinc.), Lamanna; Biraschi, Munoz, Gentiletti; Lazovic, Miguel Veloso, Cofie, Laxalt; Rigoni, Hiljemark, Simeone. Cordaz (p, Crotone), Mannone (p, Sunderland), Calabria (d, Milan), Criscito (d, Zenit), Goldaniga (d, Palermo), Maripan (d. Universidad Catolica), Paletta (d, Milan), Rispoli (d, Palermo), Ristovski d, Rijeka), Spolli (d, Chievo), Bertolacci (c, Milan), Cecchini (c, Banfied), D’Alessandro (c, Atalanta), Bisoli (c, Brescia), Crisetig (c, Bologna), Mandragora (c, Juventus), Ciciretti (a, Benevento), Ganz (a, Juventus), Lapadula (a, Milan), Maxi Lopez (a, Torino)

INTER Allenatore: Spalletti (nuovo) Padelli (p,parametro zero), Skriniar (d, Sampdoria, 23), Zaniolo (c, Virtus Entella, 1,8), Odgaard (a, Lyngby, 1.5), Borja Valero ( c, Fiorentina, 5.5) Carrizo (p, Monterrey, 0), Andreolli (d, svinc.), Dimarco (d, Sion, 4), Eguelfi (d, Atalanta, 1.5), Gravillon (d, Benevento, 1.5), Banega (c, Siviglia, 9), Caprari (a, Sampdoria, 12), Palacio (a, svinc.), Miangue (d, Cagliari, 3.5), Erkin ( d, Besiktas, 0.75), Gyamfi ( d, Benevento, 0.28) Handanovic; D’Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi Bastoni (d, Atalanta), Dalbert (d, Nizza), Darmian (d, Manchester United), Diakhaby (d, Lione), Diop (d, Tolosa), Kimpembe (d, Paris Saint Germain), Mammana (d, Lione), D. Sanchez (d, Ajax), Borja Valero (c, Fiorentina), N. Keita (c, Lipsia), Krychowiak (c, Paris Saint Germain), Nainggolan (c, Roma), Rabiot (c, Paris Saint Germain), Berardi (Sassuolo), Brandt (a, Bayer Leverkusen), Douglas Costa (a, Bayern), Di Maria (a, Paris Saint Germain), Lucas (a, Paris Saint Germain), Manè (a, Liverpool), A. Sanchez (Arsenal)

JUVENTUS Allenatore: Allegri (confermato) Bentancur (c, Boca Juniors, 10.5), Schick (a, Sampdoria, 30.5). Neto (p, Valencia, 7), Dani Alves (d, svinc.), De Ceglie (d, svinc.), Marzouk (d, Lugano, 0.4), Donis (a, Stoccarda, 3). Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain Szczesny (p, Arsenal), Aurier (d, Paris Saint Germain), Bellerin (d, Arsenal), Cancelo (d, Valencia), Dalbert (d, Nizza), Danilo (d, Real Madrid), Darmian (d, Manchester United), De Sciglio (d, Milan), Guerreiro (d, Borussia Dortmund), Mendy (d, Monaco), Spinazzola (d, Atalanta), A. Vidal (d, Barcellona), Can (c, Liverpool), Fabinho (c, Monaco), Matuidi (c, Paris Saint Germain), N’Zonzi (c, Siviglia), Bernardeschi (a, Fiorentina), Douglas Costa (a, Bayern), Keita (a, Lazio)

LAZIO Allenatore: S. Inzaghi (confermato) Marusic (d, Ostenda, 6.5) Elez ( d, Rijeka, 0.5) Strakosha; Bastos, De Vrij, Wallace; F. Anderson, Milinkovic, Biglia, Parolo, Lulic; Immobile, Keita Kedziora (d, Lech Poznan), Widmer (d, Udinese), Baselli (c, Torino), Benali (c, Pescara), Clasie (c, Southampton), Colombatto (c, Cagliari), De Roon (c, Middlesbrough), Jankto (c, Udinese), Lazovic (c, Genoa), Moutinho (c, Porto), Pasalic (c, Chelsea), Torreira (c, Sampdoria), Defrel (a, Sassuolo), Gomez (a, Atalanta), Falcinelli (a, Sassuolo), Hodzic (a, Dinamo Zagabria), Ingvartsen (a, Nordsjelland), Pavoletti (a, Napoli), Pohjanpalo (a, Bayer Leverkusen), Quagliarella (a, Sampdoria)

MILAN Allenatore: Montella (confermato) Conti (d, Atalanta, 25), Musacchio (d, Villarreal, 18), R. Rodriguez (d, Wolfsburg, 18), Calhanoglu (c, Bayer Leverkusen, 22), Kessie (c, Atalanta, 28), Borini (a, Sunderland, pr), André Silva (a, Porto, 38) Plizzari (p, Ternana, pr.), Honda (c, svinc.), Kucka (c, Trabzonspor, 5), Pessina (c, Atalanta, 1), Poli (c, Bologna, 0), Vido (a, Atalanta, 1) Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessie, Montolivo, Calhanoglu; Suso, André Silva, Bonaventura A. Donnarumma (p, Asteras), Perin (p, Genoa), Kjaer (d, Fenerbahce), G. Rodriguez (d, svinc.) Badelj (c, Fiorentina), Biglia (c, Lazio), Kampl (c, Bayer Leverkusen), Aubameyang (a, Borussia Dortmund), Belotti (a, Torino), Deulofeu (a, Barcellona), James Rodriguez (a, Real Madrid), Kalinic (a, Fiorentina), Keita (Lazio)

NAPOLI Allenatore: Sarri (confermato) Ounas (a, Bordeaux, 10) De Guzman (c, Eintracht Francoforte) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne Leno (p, Bayer Leverkusen), Meret (p, Udinese), Skorupski (p, Roma), Szczesny (p, Arsenal), Guerreiro (d, Borussia Dortmund), Mario Rui (d, Roma), A. Moreno (d, Liverpool), Semedo (d, Benfica), Widmer (d, Udinese), Chiesa (c, Fiorentina), Miranchuk (c, Lokomotiv Mosca), Berardi (a, Sassuolo), Berenguer (a, Osasuna)

ROMA Allenatore: Di Francesco (nuovo) Karsdorp (d, Feyenoord, 14), H. Moreno (d, Psv Eindhoven, 5.7), Gonalons (c, Lione, 5), Pellegrini (c, Sassuolo, 10) Paredes (c, Zenit, 23), Totti (c, ritiro), Salah (a, Liverpool, 42), Ricci ( a, Sassuolo, 4.5) Alisson; Karsdorp, Manolas, Moreno, Emerson; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti Diego Alves (p, Valencia), Mirante (p, Bologna), Bernat (d, Bayern), Clichy (d, svinc), Darmian (d, Manchester United), Foyth (d, Estudiantes), Gayà (d, Valencia), Lemos (d, Las Palmas), Nacho (d, Real Madrid), Wendell (d, Bayer Leverkusen), Zappacosta (d, Torino), Seri (c, Nizza), Berardi (a, Sassuolo), Defrel (a, Sassuolo), Deulofeu (a, Barcellona), Dolberg (a, Ajax), Ghezzal (a, Lione), Lucas (a, Paris Saint Germain), Suso (a, Milan), Thauvin (a, Marsiglia)

SAMPDORIA Allenatore: Giampaolo (confermato) Murru (d, Cagliari, 7), Caprari ( a, Inter, 12) Skriniar (d, Inter, 23), Cigarini (c, Cagliari, 0), Bruno Fernandes (c, Sporting Lisbona, 8.5), Palombo (c, svinc.), Budimir (a, Crotone, pr.), Schick (a, Juventus, 30.5) Puggioni; Sala, Silvestre, Regini, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Caprari; Muriel, Quagliarella Meret (p, Udinese), Sepe (p, Napoli), Casasola (d, Roma), Laurini (d, Empoli), Meré (d, Sporting Gijon), Santon (d, Inter), Widmer (d, Udinese), Bisoli (c, Brescia), Boudebouz (c, Montpellier), Diousse (c, Empoli), Sneijder (c, Galatasaray), Falcinelli (a, Sassuolo), Kownacki (a, Lech Poznan), Lapadula (a, Milan), Luan (a, Gremio)

SASSUOLO Allenatore: Bucchi (nuovo) Ricci ( a, Roma, 4.5) Pellegrini (c, Roma, 10), Chibsah ( c, Benevento, 0.85) Consigli; Lirola, Acerbi, Cannavaro, Peluso; Duncan, Mangnanelli, Missiroli; Berardi, Defrel, Politano Bianchetti (d, Verona), Di Chiara (d, Perugia), Marchizza (d, Roma), Paletta (d, Milan), Benassi (c, Torino), Bradaric (c, Rijeka), Cassata (c, Juventus), Dezi (c, Napoli), Frattesi (c, Roma), Orsolini (a Juventus), Parigini (a, Torino), Pucciarelli (a, Empoli), Tumminello (a, Roma), D. Zapata (a, Napoli)

SPAL Allenatore: Semplici (confermato) Felipe (d, Udinese, 1), Mattiello (d, Juventus, pr.), Oikonomou (d, Bologna, pr.), Rizzo (c, Bologna, pr.), Viviani (c, Verona, pr.), Murano (a, Savona, 0), Paloschi (a, Atalanta, 6) Giani (d, svinc,), Silvestri (d, svinc.), Capezzani ( c, svinc) Marchegiani; Oikonomou, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, Costa; Antenucci, Floccari Gabriel (p, Milan), Gomis (p, Torino), Meret (p, Udinese), Antei (d, Sassuolo), Bonifazi (d, Torino), Ely (d, Milan), Heurtaux (d, Udinese), Regini (d, Sampdoria), Salamon (d, Cagliari), Aquilani (c, svinc.), Konate (d, Malmo), Hernani (c, Zenit), Locatelli (c, Milan), Morosini (c, Genoa), Vaisanen (c, Aik Solna), Ardemagni (a, Avellino), Iemmello (a, Sassuolo), Matri (a, Sassuolo), Melchiorri (a, Cagliari)

TORINO Allenatore: Mihajlovic (confermato) V. Milinkovic-Savic (p, Lechia Danzica, 4.2), Sirigu (p, Paris Saint Germain, 0), Lyanco (d, San Paolo, 5.9) Padelli (p, Inter, 0), Tachtsidis (c, Olympiacos, 0.7), Jansson ( d, Leeds, 4.1) Sirigu; Zappacosta, Lyanco, Moretti, Barreca; Acquah, Baselli; Iago Falque, Ljajic, Boyè; Belotti Acerbi (d, Sassuolo), G. Ferrari (d, Crotone), Munoz (d, Genoa), Tonelli (d, Napoli), Paletta (d, Milan), Vermaelen (d, Barcellona), C. Zapata (d, Milan), Castro (c, Chievo), Donsah (c, Bologna), Duncan (c, Sassuolo), Imbula (c, Stoke), Cerci (a, svinc.), Falcinelli (a, Sassuolo), Lapadula (a, Milan), Mehmedi (a, Bayer Leverkusen), Niang (a, Milan), Simeone (a, Genoa), D. Zapata (a, Napoli)

UDINESE Allenatore: Delneri (confermato) Bizzarri (p, Pescara, 0), Ingelsson (d, Kalmar, 0.75), Pezzella (d, Palermo, 4.5), Barak (c, Slavia Praga, 3), Felipe (d, Spal, 1), Guilherme ( c, Deportivo la Coruna, 4.5) Scuffet; Widmer, Danilo, Samir, Pezzella; De Paul, Balic, Fofana, Jankto; Thereau, Lasagna Borsellini (p, Paganese), Brenet (d, Psv Eindhoven), Laurini (d, Empoli), Zampano (d, Pescara), Behrami (c, Watford), Bisoli (c, Brescia), Crisetig (c, Bologna), Jajalo (c, Palermo), Lazzari (c, Spal), Taider (c, Bologna), Travnik (c, Jablonec), Babacar (a, Fiorentina), Falcinelli (a, Sassuolo), Inglese (a, Chievo), Nestorovski (a, Palermo), Pavoletti (a, Napoli), Sio (a, Rennes)