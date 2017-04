Serie A: l'Empoli sorprende il Milan, la Lazio passeggia

Nella 33esima giornata di Serie A l'Empoli batte 2-1 a San Siro il Milan grazie alle reti di Mchedlidze e Thiam mentre i rossoneri sbagliano un rigore con Suso (parato da Skorupski) e segnano con Lapadula. La squadra di Montella resta così al sesto posto con 58 punti, 5 in meno dell'Atalanta e due in più sull'Inter. La Lazio si conferma terza strapazzando 6-2 il Palermo grazie alla tripletta di Keita, alla doppietta di Immobile e al gol di Crecco. Per i rosanero, penultimi a quota 16, inutili i due gol di Rispoli.

Mantiene viva una flebile speranza di salvezza il Crotone che vince 2-1 a Marassi con la Sampdoria: padroni di casa in vantaggio con Schick ma ribaltati da Falcinelli e Simy. I calabresi si portano a quota 24 ma restano a -5 dall'Empoli. L'Udinese sconfigge 2-1 il Cagliari: dopo il rigore sbagliato da Thereau, ci pensano Perica e Angella a regalare i 3 punti ai friulani mentre Borriello può comunque festeggiare la 16esima marcatura del suo campionato. Il Torino passa 3-1 al Bentegodi contro il Chievo: in gol Ljajic, Zappacosta e Iago Falque. Pellissier per i gialloblù.