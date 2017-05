Serie A: Empoli retrocesso, il Crotone si salva

Il sogno del Crotone si avvera: nella 38esima e ultima giornata di Serie A la squadra di Nicola batte 3-1 la Lazio e conquista la salvezza ai danni dell'Empoli che perde 2-1 a Palermo e retrocede. L'Inter chiude con un sorriso stendendo 5-2 l'Udinese mentre il Torino sconfigge 5-3 il Sassuolo. Termina 2-2 Fiorentina-Pescara.

A firmare l'impresa di giornata è il Crotone che, dopo aver collezionato solo 9 punti nel girone d'andata, resta in A ottenendone 25 nel ritorno. La squadra di Nicola si impone sulla Lazio allo Scida grazie alla doppietta di Nalini e al gol di Falcinelli e festeggia una salvezza insperata solo qualche settimana fa. I biancocelesti accorciano con un rigore di Immobile, restano in 10 per il doppio giallo a Bastos e chiudono il campionato al quinto posto con 70 punti a -2 dall'Atalanta quarta (miglior risultato di sempre per i bergamaschi). Serata da psicodramma per l'Empoli che, sul campo del Palermo ormai retrocesso, perde 2-1 per i gol di Nestorovski e Bruno Henrique. Inutile per gli ospiti la rete di Krunic nel finale. I toscani chiudono terzultimi con 32 punti (-2 dal Crotone) e tornano in B dopo 3 stagioni in Serie A.

Tutto facile per l'Inter che strapazza 5-2 l'Udinese con doppietta di Eder e gol di Perisic, Brozovic e autorete di Angella. Per i bianconeri inutili le marcature di Balic e Duvan Zapata. I nerazzurri si piazzano al settimo posto a quota 62, -1 dal Milan e +2 sulla Fiorentina che pareggia 2-2 al Franchi col Pescara. I viola, in dieci quasi un'ora per il rosso a Chiesa, recuperano il doppio svantaggio firmato da Caprari e Bahebeck, grazie a Saponara e Vecino. Al Sassuolo non basta un super Defrel, autore di una tripletta, per battere il Torino. I granata dilagano in casa con Boye, Baselli, De Silvestri, Iago Falque e Belotti.