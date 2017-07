Dal ritiro del Sassuolo arrivano le parole del tecnico Christian Bucchi che, ai microfoni di Sky, si è espresso riguardo il mercato neroverde e in particolare ai due attaccanti a sua disposizione: "Inutile nascondere che Defrel potrebbe andar via. Sta valutando alcune cose con la società. Berardi? Spero e credo che rimanga qui. Ha ancora grandi margini di crescita. Qui potrebbe migliorare ancora in una stagione molto importante, che porta verso i Mondiali". Sarà quindi Roma per Defrel soprattutto dopo l’apprezzamento mostrato da Monchi nei confronti dell’attaccante, apprezzamento che nei giorni scorsi lo aveva spinto a un’offerta di 18 milioni. Qui si riunirà al suo vecchio tecnico Di Francesco e dovrà faticare molto per trovare spazio nell’attacco giallorosso. Diverso il discorso Domenico Berardi. Il 22enne cercherà di convincere Ventura di essere maturato rispetto al passato anche in vista del Mondiale 2018 in Russia. Per affiancarlo, proprio in sostituzione dell’attaccante uscente, si tratta già per Duvan Zapata, attaccante in forza all’Udinese di proprietà napoletana. Da sistemare ci sarebbe il reparto difensivo: si cerca anche un terzino sinistro, ma come ha sottolineato proprio Bucchi, non c’è fretta nell’identificarlo. Altro colpo per rinforzare la difesa potrebbe essere Paletta. Il difensore rossonero piace al Sassuolo e dopo i numerosi acquisti del Milan potrebbe arrivare senza nemmeno troppa difficoltà.

Dopo l’arrivo al sesto posto due anni fa, l’ultima stagione non è stata propriamente esaltante dal punto di vista degli obiettivi. Riparte quindi da Bucchi il Sassuolo, un allenatore che non ha mai dato troppa importanza ai moduli ed è sempre stato in prima linea nella valorizzazione dei giovani. Il tecnico è entrato in punta di piedi in casa neroverde cercando di dare più continuità possibile al progetto portato avanti dal suo predecessore. Il suo lavoro, molto probabilmente, si concentrerà sulla composizione di un 4-3-3 basato sul giusto equilibrio tra corsa ed esperienza. Ma andiamo con ordine. In porta non ci sono dubbi, giocherà Consigli. Per la difesa qualche problema in più visto che Acerbi e Ferrari giocano nella stessa posizione, probabilmente a uno dei due potrebbe essere chiesto il sacrificio di spostarsi a destra, se così non fosse è comunque pronto Cannavaro. Sulle fasce la scelta dovrebbe ricadere su Peluso a sinistra e Lirola a destra mentre restano a disposizione Dell’Orco e Gazzola. Più difficile il discorso centrocampisti dopo le partenze di Pellegrini e Aquilani. In ogni caso Duncan sta recuperando dall’infortuno e Magnanelli resta inamovibile. Non bisogna comunque dimenticare il giovane Sensi che potrebbe essere la vera sorpresa della prossima stagione. Resta comunque l’imbarazzo della scelta lì in mezzo con Biondini, Missiroli, Mazzitelli e occhio ai nuovi arrivati Frattesi e Bandinelli. Proprio quest’ultimo, arrivato dal Latina, potrebbe venire valorizzato positivamente dal lavoro del nuovo tecnico. Per quanto riguarda l’attacco, con la probabile partenza di Defrel, il tridente dovrebbe essere composto dall'inamovibile Berardi sulla destra (all'occasione in grado di giocare come prima punta), Falcinelli in mezzo, insidiato dal veterano Matri e da Iammello, e Politano a sinistra. Attenzione però a Ricci. Il ragazzo, classe ’94, potrebbe riuscire a guadagnarsi sempre più spazio sulle fasce, dopo un buon primo anno in neroverde. Non bisogna dimenticarsi di Ragusa che, se dovesse rimanere, potrebbe diventare una pedina fondamentale in questo Sassuolo a trazione offensiva.