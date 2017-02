Youth League: rimonta Monaco, Roma eliminata

Le squadre italiane escono di scena dalla Youth League, la Champions League dei giovani. Dopo Napoli e Juve abbandona la competizione anche la Roma, sconfitta 2-1 in casa negli spareggi dal Monaco. I giallorossi, in vantaggio con Grossi, restano in 10 a inizio ripresa per l'espulsione di De Santis e subiscono la rimonta firmata da Bongiovanni (rigore) e Sylla. Nel finale espulsi Serrano tra gli ospiti e Ciavattini per la Roma. Monaco agli ottavi.





Allo stadiolaparte fortissimo e al 6'colpisce il palo con un destro deviato. I ragazzi dipassano in vantaggio al 12' grazie ad un tap-in vincente diche raccoglie il pallone dopo un erroraccio in uscita alta disulla punizione messa al centro da. Il primo squillo del Monaco arriva un minuto dopo con un gran destro da fuori area di Bongiovanni che colpisce in pieno l'incrocio dei pali. La squadra delè pericolosa anche al 33' con un tiro diche termina di un soffio a lato.Avvio shock di ripresa per la Roma: al 46' De Santis stende in area Bongiovanni e per l'arbitronon ci sono dubbi, rigore per il Monaco e secondo giallo all'indirizzo del capitano giallorosso che lascia così i suoi compagni in inferiorità numerica. Dal dischetto vache calcia centralmente e si fa ipnotizzare da Crisanto. Gli ospiti sono scatenati e al 55' si guadagnano un altro penalty con Ciavattini che atterra. Questa volta dagli undici metri si presenta Bongiovanni che non sbaglia. Laè in difficoltà e tre minuti più tardi subisce la rete del 2-1 con una conclusione ravvicinata di Sylla sulla respinta corta di Crisanto dopo il cross di. Al 66' anche il Monaco resta in 10: Serrano, già ammonito, colpisce Soleri in tackle e viene spedito negli spogliatoi. Nel finale la Roma si getta in avanti e va ad un passo dal pareggio con un colpo di testa diche termina a lato del palo. In pieno recupero i ragazzi di De Rossi restano addirittura in 9 per la doppia ammonizione di. E così anche l'ultima italiana esce di scena dalla Youth League mentre il Monaco vola agli ottavi e attende di scoprire la prossima avversaria che uscirà dal sorteggio in programma venerdì a Nyon.