Francesco Totti è stato il super ospite di 'Edicola Fiore', programma condotto da Fiorello. Il capitano della Roma si cimenta prima in regia e raccoglie l'invito dello showman ("Vieni a fare il vecchio in panchina con noi"), ironizzando sul suo scarso utilizzo in stagione: "Tanto so' abituato". Una volta raggiunto Fiorello in studio, Totti si è sbilanciato sull'esito della partita che attende questa sera la Nazionale di Ventura: "Vince l'Italia 2-0 - dice - gol di Belotti e De Rossi".

Non potevano mancare gli auguri a Buffon, compagno di avventura al Mondiale vinto nel 2006. Il portierone della Juventus taglia contro l'Albania il traguardo delle 1000 partite in carriera tra club e Nazionale: "Gigi è un grande, tanti auguri. A lui in carriera 10-15 gol li ho fatti, ma non solo alla Juve, anche quando stava al Parma. Come si segna a Buffon? Tiro sui cog...", scherza acora Totti. Spazio, infine, alla vita privata: "Pronto per il quarto figlio?", chiede Fiorello. "Io ci lavoro, bisogna vedere che dice lei...", conclude tra i sorrisi il capitano della Roma.