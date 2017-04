Nel giorno in cui viene incoronato 'Ottavo re di Roma' dallo sponsor tecnico, Francesco Totti torna a parlare dell'imminente derby di campionato: "È come tutti gli altri: da vincere, perché sul campo vogliamo distruggerli. Il ricordo più bello è quello del 5-1 del 2002, quando ho indossato la maglia '6 unica'. Quello di domenica dobbiamo vincerlo anche per prenderci una rivincita dopo la Coppa Italia, sul campo vuoi sempre distruggere la Lazio, con il massimo rispetto ovviamente: dobbiamo dare il 101%".

Concentrazione massima, dunque, sulla stracittadina di domenica che potrebbe essere l'ultima da giocatore per Totti: "So perfettamente che andando altrove avrei potuto vincere di più, ma ho deciso di seguire il mio cuore e vincere questa sfida, anche con me stesso". Spazio poi all'imminente futuro con la Roma che cercherà di blindare il secondo posto nonostante un calendario non certo semplice (nell'ordine Lazio, Milan e Juventus): "Viviamo questa lotta con serenità, abbiamo 4 punti e ci sono poche partite, anche se le prossime tre sulla carta sono molto difficili. Ma noi faremo di tutto per arrivare secondi".