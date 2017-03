La Roma è uscita di scena dall'Europa League nonostante l'inutile vittoria nel ritorno degli ottavi contro il Lione all'Olimpico. A finire sotto accusa è ancora una volta Luciano Spalletti, intercettato dall'inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli, che gli ha consegnato un nuovo Tapiro d'Oro. Il tecnico, interpellato sul futuro, resta molto vago: "Per il rinnovo del contratto ci sono un po' di clausole... Non ho ancora incontrato il presidente Pallotta. I rinnovi dipendono sempre dai risultati. Io e il presidente Pallotta ci dobbiamo ancora incontrare perché ieri non stava bene, ma ne parleremo nei prossimi giorni".

Nei giorni scorsi lo stesso Spalletti aveva affermato di essere disposto a prolungare il suo contratto con la Roma solo in caso di contemporaneo rinnovo di Totti: "Firmerò solo se firma anche Francesco? C'è anche quello, ci sono un po' di clausole...". L'allenatore toscano ironizza poi con Staffelli in merito alla sua presunta sfortuna e chiama in causa anche i giornalisti: "Secondo me sono io che porto sfiga. Porto sfiga a quelli che sono davanti a me in conferenza stampa perché gli sfigati sono loro, che sono costretti a farmi delle psicoanalisi tutti i giorni".