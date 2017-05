La Roma torna dalla trasferta di San Siro contro il Milan con in mano 3 punti preziosi che permettono di sorpassare nuovamente il Napoli nella corsa al secondo posto, valido per l'accesso diretto alla prossima Champions League. Nonostante il roboante 4-1 rifilato ai rossoneri, in casa giallorossa tiene ancora una volta banco la decisione del tecnico Luciano Spalletti di non concedere nemmeno un minuto a Francesco Totti, nonostante l'annunciata ovazione del Meazza e il risultato ormai acquisito. Sull'allenatore sono piovute in queste ore diverse critiche ma dalla sua parte si schiera il presidente James Pallotta che, in un'intervista rilasciata dal quartier generale di Boston al Messaggero, spiega: "Giusto non far entrare Totti contro il Milan, a fine stagione avrò tanto da dire".

Il patron della Roma entra nel dettaglio: "È stato molto bello vedere tutti i tifosi applaudire Totti e la sua mostruosa classe, ma la squadra viene sempre prima di tutto. L'allenatore ha fatto il cambio giusto, perché stiamo combattendo per l'accesso alla Champions League. E comunque se avesse messo Totti gli ultimi cinque o sei minuti qualcuno avrebbe detto che non sarebbe stato rispettoso", sottolinea il presidente giallorosso". Restano molti dubbi sul futuro di Spalletti che sembra sempre più lontano dalla Capitale: "Non potrei biasimarlo se dovesse lasciare la Roma, perché i media scrivono sciocchezze ogni settimana. Aspettate la fine della stagione perché avrò molto da dire, vi racconterò tutta la storia".