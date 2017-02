"Ha compiuto 40 anni, è arrivato il momento di dire basta, no?". Ilary Blasi è schietta a diretta come sempre e a "Che tempo che fa?", il talk show di Fabio Fazio, si espone in maniera piuttosto chiara sul futuro di Francesco Totti, capitano della Roma ma soprattutto marito e padre dei suoi tre figli. "Sento dire che deve giocare fino a 70 anni ma ora che ne ha compiuti 40 è arrivato il momento di dire basta, no?", la sua affermazione.

Il ritiro di Totti a fine stagione è una possibilità molto concreta anche perchè Ilary non ha nascosto il desiderio di vederlo di più a casa con la famiglia e i figli. Esclusa invece la prospettiva di proseguire all'estero: "Andare a giocare all'estero? Questa scelta spetta solo a lui, non a me. Ne parliamo, ma alla fine penso che resteremo a Roma, perché qui stiamo davvero molto bene". Infine la Blasi ha parlato del suo scontro a distanza col tecnico Spalletti proprio riguardo Totti che accadde lo scorso anno: "Se mi ha perdonato? No, sono stata io che ho perdonato lui...".