Roma, Di Francesco: “Ho una squadra importante”

A Pinzolo, sede del ritiro estivo della Roma, è iniziata ufficialmente la nuova stagione dei giallorossi. A parlare è il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco: “ Il mio obiettivo era allenare la Roma e ce l’ho fatta, adesso manca il secondo obiettivo, cioè di raggiungere i risultati - ha dichiarato l’ex tecnico del Sassuolo - ho una squadra importante e adesso Monchi completerà l’opera, la nostra forza è quella di camminare insieme”.

Sul palco allestito a Pinzolo per la presentazione della squadra, ha preso la parola anche Alessandro Florenzi, che non vede l'ora di tornare a giocare, dopo il brutto infortunio al ginocchio sinistro, che lo ha costretto a saltare la scorsa stagione: “ Non date giudizi affrettati, lasciateci lavorare e abbiate fiducia - ha affermato il giocatore giallorosso - io sto meglio, ho un piano di lavoro e spero di tornare presto in campo”. Sul palco della presentanzione, infine, ha preso la parola anche il d.s giallorosso: "Stiamo costruendo qualcosa di importante - ha affermato Monchi - siamo sereni, fidatevi, alla fine avremo una squadra molto forte".